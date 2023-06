Vierte Saison für Dylan Di Perna im Bozner Trikot

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt mit, den Vertrag mit dem 26-jährigen Italo-kanadischen Verteidiger Dylan Di Perna um ein weiteres Jahr verlängert zu haben. Eine weitere Bestätigung im weißroten Haus, wo die Sportabteilung mit Vollgas an der Zusammenstellung des Kaders für die Saison 2023/24 zwischen Vertragsverlängerungen und potenziellen Neuankünften tüftelt.

Di Perna ist seit einigen Jahren ein wichtiger Baustein der weißroten Verteidigung: nach seinen Universitätsjahren in Kanada ist er 2020 in die Talferstadt gekommen, wurde sofort vom Publikum durch seinen Einsatz geschätzt und erreichte mit seinen Mannschaftskollegen auf Anhieb das Finale. Das nachfolgende Jahr war für ihn kein leichtes, wurde er doch im Verlauf der Saison an die Rittner Buam ausgeliehen, um in der AlpsHL, wo er es zwischen Meisterschaft und Playoff auf 23 Einsätze brachte, mehr Spielpraxis zu erlangen. Durch seine guten Leistungen wurde er in die italienische Nationalmannschaft einberufen, mit welcher er 2022 die Weltmeisterschaften der Top Divison bestritten hat und sich unter die Top 3 Spieler der Azzurri einreihte. In der soeben zu Ende gegangenen Saison kehrte Di Perna wieder nach Bozen zurück und erkämpfte sich an der Seite von Scott Valentine, den er auch in der kommenden Saison wiedertreffen wird, ein Stammleibchen: in 58 Spielen brachte er es auf 7 Assist. Zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League brachte es Di Perna bisher auf 145 Einsätze im weißroten Trikot.

„Es ist fantastisch, für eine weitere Saison in Bozen zu spielen”, erklärt er, „trotz der Niederlage im Finale haben wir eine berauschende Saison gespielt und ich weiß dass wir alles, was wir geleistet haben, auch in der kommenden Saison wiederholen können, wenn ich nur an die Qualifikation für die CHL denke. Wir sind eine fantastische Gruppe, die sich aus Spielern von großer Persönlichkeit zusammensetzt und ich erwarte es kaum, mit ihnen das Eis für ein weiteres Jahr zu teilen. Vor allem das Publikum ist speziell: die Leidenschaft und die Unterstützung dieser Fans überträgt sich auf mich und ist Ansporn, in jedem Match 100% zu geben“.

Weitere Einzelheiten über Dylan Di Perna unter: https://www.eliteprospects.com/player/189407/dylan-di-perna