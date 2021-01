Viertler/Ceschi ziehen ins Doppel-Finale ein

Bozen/Kairo – Was für eine Leistung von Marion Viertler aus Schlanders und Gloria Ceschi beim 15.000 Dollar ITF-Turnier im ägyptischen Kairo. Das italienische Duo setzte sich am Freitag im Doppel-Halbfinale gegen Riya Bhatia (IND)/Fanny Ostlund (SWE), Nummer drei der Setzliste, im Supertiebreak mit 3:6, 6:0, 10:7 durch.

Am morgigen Samstag kämpft Viertler somit um ihren ersten Doppel-Titel auf der ITF-Tour. Die beiden Italienerinnen treffen im Endspiel auf die Siegerinnen aus dem Duell zwischen den als Nummer vier gesetzten Elina Avanesyan (RUS)/Lexie Stevens (NED) und Yuriko Lily Miyazaki (JPN)/Anastasia Nefedova (USA).

Viertler bestritt heute ihr erstes ITF-Doppel-Halbfinale. Viertler/Ceschi erwischten einen Traumstarten und gingen gleich mit 3:0 in Führung. Die Favoritinnen Bhatia/Ostlund holten dann aber sechs Games in Folge zum 6:3-Satzgewinn. Im zweiten Spielabschnitt spielten die „Azzurre“ groß auf, nahmen ihren Gegnerinnen gleich drei Mal den Service ab und verwerteten nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit ihren ersten Satzball zum 6:0. Somit musste dieses Match im Supertiebreak entschieden werden. Dieser war an Spannung kaum zu überbieten. Viertler/Ceschi lagen schon mit 3:5 und 5:7 in Rückstand, zeigten dann aber ihre ganze Klasse und setzten sich letztendlich nach 1:15 Stunden Spielzeit verdient mit 10:7 durch.