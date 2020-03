Viertler im Achtelfinale von Antalya

Antalya – Marion Viertler aus Schlanders ist am Mittwochnachmittag ins Achtelfinale des 25.000 Dollar ITF-Turniers von Antalya einzogen.

Die 18-jährige Vinschgerin spielt in der Türkei ein bärenstarkes Tennis. Heute feierte sie bereits ihren vierten Sieg. Nach drei überstandenen Qualifikationsrunden setzte sich Viertler in Runde eins gegen die gleichaltrige Georgierin Zoziya Kardava (WTA 1070) mit 6:1, 7:5 durch. Im Achtelfinale bekommt es Viertler, Nummer 935 der Welt, am morgigen Donnerstag mit der an Nummer zwei gesetzten Ägypterin Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz (WTA 190) zu tun.

Weis in Murcia gegen Esteve Lobato

Alexander Weis kennt hingegen seinen Achtelfinalgegner im 25.000-Dollar-Turnier von Murcia. Der 22-jährige Bozner, der gestern zum Auftakt den Kroaten Duje Ajdukovic mit 7:5, 6:3 in die Knie zwang, trifft morgen auf Eduard Esteve Lobato (ATP 478), der sich im spanischen Duell gegen Nikolas Sanchez Izquierdo in drei Sätzen behaupten konnte.