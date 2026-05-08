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Kriechmayr macht weiter

Vincent Kriechmayr hängt noch eine Saison an

Freitag, 08. Mai 2026 | 14:50 Uhr
Kriechmayr macht weiter
APA/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
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Von: apa

ÖSV-Speedstar Vincent Kriechmayr macht nach einigen Diskussionen um seinen persönlichen Betreuerstab doch noch weiter. Das kündigte der 34-jährige Ex-Weltmeister gegenüber dem Sender LT1 an. “Meine Karriere geht weiter. Ich möchte noch eine Saison dranhängen, wo ich noch mal alles, was ich habe, reinlege”, sagte Kriechmayr. In der abgelaufenen Saison hatte er zwei Weltcuprennen gewonnen, war bei Olympia in den Einzelrennen aber einmal mehr leer ausgegangen.

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