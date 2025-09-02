Aktuelle Seite: Home > Sport > Vingegaard bei Vuelta wieder in Rot, Gall behauptet Platz 5
Vingegaard holt sich das Rote Trikot zurück

Vingegaard bei Vuelta wieder in Rot, Gall behauptet Platz 5

Dienstag, 02. September 2025 | 18:19 Uhr
Vingegaard holt sich das Rote Trikot zurück
APA/APA (AFP)/ANDER GILLENEA
Von: apa

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Visma) hat am Dienstag wieder das Rote Trikot des Gesamtführenden bei der Vuelta übernommen. Der Däne ließ am finalen Anstieg der zehnten Etappe über 175,3 Kilometer von Sendaviva nach Larra Belagua in den Pyrenäen den seit der sechsten Etappe führenden Norweger Torstein Träen (Bahrain) stehen und wehrte auch die Attacken seines härtesten Konkurrenten Joao Almeida (UAE) sicher ab. Felix Gall behauptete Platz fünf.

Vingegaard führt das Gesamtklassement nun 26 Sekunden vor Träen an, der Portugiese Almeida belegt mit 38 Sekunden Rückstand den dritten Rang, gefolgt vom Australier Tom Pidcock (+0:58 Min.) und Decathlon-Fahrer Gall, dem nun 2:03 Minuten auf Vingegaard fehlen. Die besten elf der Gesamtwertung haben allesamt weniger als drei Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter.

Den Etappensieg holte sich zum zweiten Mal bei dieser Auflage der Vuelta Jay Vine aus einer Ausreißergruppe heraus. Der Australier von UAE nahm dem Spanier Pablo Castrillo (Movistar) 35 Sekunden ab. Unmittelbar hinter dem drittplatzierten Javier Romo (Movistar) folgte bereits die Verfolgergruppe mit Vingegaard, die vor der letzten Steigung rund zweieinhalb Minuten zurücklag. Gall hatte als Tages-16. 1:31 Min. Rückstand auf Vine bzw. 25 Sek. auf Vingegaard.

