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Vingegaard musste die Tour unfreiwillig abbrechen

Vingegaard muss bei Tour de France nach Sturz aufgeben

Sonntag, 19. Juli 2026 | 18:00 Uhr
Vingegaard musste die Tour unfreiwillig abbrechen
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: apa

Für den zweifachen Gesamtsieger Jonas Vingegaard ist die diesjährige Tour de France nach einem Sturz beendet. Der bisherige Gesamtzweite kam am Sonntag auf der 15. Etappe rund 20 km vor dem Ziel in einem Kreisverkehr zu Fall. Vingegaard hatte Schmerzen, bandagiert am rechten Arm und an der Schulter stieg der Däne in einen Rettungswagen. Der Kapitän des Visma-Teams war auch heuer erster Verfolger von Tadej Pogacar. Der Slowene kam hinter Remco Evenepoel als Zweiter ins Ziel.

Vingegaard lag in der Gesamtwertung 4:30 Minuten hinter dem überlegenen Spitzenreiter Pogacar und war damit auf Kurs Richtung Podium in Paris. Der Däne hatte die Frankreich-Rundfahrt 2022 und 2023 gewonnen, in den vergangenen beiden Jahren belegte er den zweiten Gesamtrang. Heuer wollte er Pogacar den Sieg wieder streitig machen, nachdem er bereits den Giro d’Italia gewonnen hatte.

Vingegaard als Erster am Boden

Der Sturz ereignete sich auf dem Weg zum Schlussanstieg zum Plateau de Solaison. Vingegaard kam als Erster zu Fall, neben seinem Teamkollegen Sepp Kuss stürzten daraufhin auch Pogacars Teamkollege Felix Großschartner und mit Isaac del Toro einen weiteren UAE-Profi. Der Österreicher und der Mexikaner konnten aber weiterfahren.

Den Tagessieg auf der ersten Bergetappe in den Alpen holte sich Evenepoel. Auf dem Plateau de Solaison bezwingt der Belgier Pogacar und Del Toro im Sprint. Im Gesamtklassement ist der Vorsprung von Pogacar auf den ersten Verfolger nun auf fünf Minuten angewachsen. Zweiter ist derzeit Evenepoel, Dritter eine weitere knappe Minute dahinter Del Toro.

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