Vinschger Siege beim sechsten Marmorbruchlauf in Laas

Laas – Die beiden Vinschger Thomas Niederegger und Sara Hutter haben am Sonntag die sechste Auflage des Marmorbruchlaufs in Laas gewonnen.

Für die 49 Läuferinnen und Läufer galt es, eine 7,5 km lange Strecke mit 700 m Höhenunterschied zu bewältigen. Bei den Herren stand Thomas Niederegger ganz oben. Der 39-jährige Stilfser, der mittlerweile in Prad wohnt, setzte sich in Laas mit neuer Streckrekordzeit von 40.39 Minuten durch. Im Ziel hatte Niederegger über zwei Minuten Vorsprung auf den Vize-Weltmeister im Langstrecken-Trail, Andreas Reiterer (42.56) aus Hafling. Das Podest komplettierte Armin Gögele vom SC Meran in 44.52 Minuten.

Noch deutlicher war die Angelegenheit bei den Damen. Die junge Laaserin Sara Hutter siegte in guten 51.08 Minuten. Hinter der Lokalmatadorin reihte sich die für den Rennerclub Vinschgau startende Schludernserin und Siegerin von 2021, Gerlinde Baldauf (56.49), auf dem zweiten Platz ein. Aufs „Stockerl“ stieg auch Julia Schrötter mit der Zeit von 59.20 Minuten.

Die Ergebnisse beim 6. Marmorbruchlauf in Laas

Herren

1. Thomas Niederegger (LAC Vinschgau) 40.39 Minuten

2. Andreas Reiterer (Dinamo Team) 42.56

3. Armin Gögele (SC Meran) 44.52

4. Noe Thaler (Lauffreunde Sarntal) 45.35

5. Frowin Stecher (Runcard) 48.46

Damen

1. Sara Hutter 51.08 Minuten

2. Gerlinde Baldauf (Rennerclub Vinschgau) 56.49

3. Julia Schrötter 59.20

4. Angelica Huber (SC Meran) 1:00.55

5. Evi Maria Strimmer (ASC Laas) 1:02.07