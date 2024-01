Vötter/Oberhofer sichern sich Weltmeistertitel im Doppelsitzer-Sprint

Altenberg – Die Kunstbahnrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg ist erfolgreich für das Südtiroler Team angelaufen: Andrea Vötter und Marion Oberhofer konnten das Doppel-Sprintrennen für Damen gewinnen. Nach ihrer Bronzemedaille bei der WM 2023 in Oberhof standen die beiden Südtirolerinnen nun ganz oben auf dem Podium. Mit einer Zeit von 28,421 Sekunden setzten sie sich knapp mit 17 Tausendstel vor den Lettinnen Upite/Kaluma und 46 Tausendstel vor dem lettischen Duo Robezniece/Bogdanova durch.

Vor nur zwei Wochen sicherten sich Vötter aus Völs und Oberhofer aus Rodeneck bereits die EM-Silbermedaille in Igls. Bereits am Samstagmorgen stehen die langen Rennen an.

Im Doppelsitzer-Sprint der Männer verfehlten die Südtiroler Paare knapp das Podium: Ivan Nagler und Fabian Malleier belegten den vierten Platz, nur 25 Tausendstel hinter der Medaille. Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner wurden Fünfte. Ludwig Rieder und Lukas Gufler landeten auf dem neunten Platz.

Die Goldmedaille ging nach Lettland an das Duo Bots/Plume, das 32 Tausendstel vor den Österreichern Steu/Kindl und 110 Tausendstel vor Gatt/Schoepf (Österreich) ins Ziel kam.

Robatscher knapp hinter den Topplatzierungen

Im Einzel-Sprint der Frauen holte sich Julia Taubitz aus Deutschland die Goldmedaille, gefolgt von der Schweizerin Natalie Maag, die nur 72 Tausendstel zurücklag. Die Bronzemedaille sicherte sich die Lettin Elina Vitola, 111 Tausendstel hinter der Weltmeisterin. Sandra Robatscher belegte den sechsten Platz mit einem Rückstand von 170 Tausendstel auf die Siegerin und nur 59 Tausendstel auf die Bronzemedaillengewinnerin. Verena Hofer landete auf Platz zwölf und Nina Zöggeler auf Platz 15.

Fischnaller unterläuft schwerer Fehler

Im Herren-Einer sicherte sich David Gleirscher aus Österreich den WM-Titel. Er war 70 Tausendstel schneller als der Deutsche Max Langenhan und 123 Tausendstel schneller als der lettische Bronzemedaillengewinner Kristers Aparjods. Dominik Fischnaller, der einzige Südtiroler Starter, unterlief auf der wassergetränkten Piste ein schwerer Fehler. Obwohl er bis zu zwei Dritteln des Rennens die besten Zwischenzeiten hatte, prallte er gegen die Bande, drehte sich fast beinahe. Er beendete das Rennen auf dem 13. Platz.