Voller Erfolg: Wölfe ziehen ins Playoff ein

Es ist alles angerichtet für den Showdown in der Nevoga Arena zu Znojmo, wo der HC Pustertal heute bei Tesla Orli Znojmo zu Gast ist. Die Brunecker Wölfe sind bereits gestern angereist, um sich optimal auf dieses letzte Spiel des Grunddurchgangs vorzubereiten. Die Partie verspricht heiß zu werden, geht es doch um nichts weniger als um den letzten verbliebenen Platz in den Top6 und somit um den direkten Einzug in die Playoffs der ICE Hockey League. Dem HC Pustertal genügt dabei ein Punkt nach 60 Minuten, während die Südmähren voll punkten müssten.

Beide Teams zeigen sich von Beginn an fest entschlossen, den Sieg einzufahren. Die erste Großchance der Partie haben die Tschechen in der siebten Spielminute, Tomas Sholl kann aber liegend mit den Beinschonern noch abwehren. Auch ein schneller Vorstoß von Ilya Zubov nur wenige Minuten später führt nicht zum gewünschten Erfolg, die Pusterer Hintermannschaft kann den Drittliniencenter von Znojmo erfolgreich abfangen. Die schnell geführte Partie hat durchaus schon Playoff-Charakter, und so ist es kein Wunder, dass sich Jasse Ikonen und Dominik Tejnor in die Haare geraten und nach einer Rauferei abseits des Pucks auf der Strafbank Platz nehmen müssen. In der Folge fallen die tschechischen Adler vor allem durch ihr konsequentes und sehr aggressives Forechecking auf, die Wölfe ihrerseits haben eine leichte Feldüberlegenheit. Bis zum Schluss des ersten Drittels neutralisieren sich die beiden Teams weitgehend, und so endet der erste Spielabschnitt torlos.

Im Mitteldrittel ist die Heimmannschaft zunächst dominanter, zumindest in den ersten beiden Spielminuten. Dann muss Anthony Luciani in die Kühlbox, und der HC Pustertal kann erstmals in Überzahl agieren. Das Powerplay verstreicht ohne Torerfolg, doch auch im Anschluss sind die Wölfe stärker am Drücker. In der 25. Minute dann das erste Highlight der Partie: Max Gerlach kommt vom linken Bullykreis freistehend zum Abschluss und versenkt dem Puck im Netz. Doch nach längerem Videostudium wird der Treffer vom Schiedsrichtergespann annulliert, da der tschechische Schlussmann Pavel Kantor Sekundenbruchteile vorher das Tor verschoben hat. Gleich im Anschluss kommen auch die Hausherren zu ihrem ersten Powerplay (nach Haken von Carey). Die Adler aus Südmähren finden mehrere gute Gelegenheiten vor, doch die aufmerksame Brunecker Abwehr ist stets zur Stelle. In der 32. Minute können die Puschtra Wölfe dann endlich die Torblockade lösen: in einer unübersichtlichen Situation direkt vor dem tschechischen Tor versuchen es zuerst Bardaro, dann Kristensen, letzterer schiebt den Puck dann über die Linie. Erneut schreiten die Unparteiischen zum Videostudium, und dieses Mal wird der Treffer gegeben- es steht 0:1 für den HCP. Doch die Antwort der Hausherren kommt postwendend: nur 16 Sekunden später erzielt Michal Kvasnica per Onetimer den Ausgleich. Und es kommt für die Wölfe noch dicker: eine Minute später spielen sich Tor Immo Eriksson und Filip Ahl durch das Abwehrdrittel der Wölfe, und Ahl erzielt zur Freude der 1.600 Zuseher in Znojmo die 2:1-Führung; die Brunecker Hintermannschaft sieht dabei nicht gut aus. Sechs Minuten vor Schluss kann Sholl dann mit einem guten Reflex gerade noch das 3:1 verhindern. Beim Stand von 2:1 geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Der Schlussabschnitt ist dann schnell erzählt. Nach zwei gespielten Minuten leitet Torhüter Kantor einen Abschlussversuch von Max Gerlach an die Bande. Jakob Stukel erobert den Puck dort zurück und spielt ihn zurück Richtung Tor; dort reagiert Gerlach blitzschnell und lässt dem tschechischen Schlussmann keine Chance – Ausgleich! In den verbleibenden 18 Minuten spielen fast nur mehr die Brunecker Wölfe. Geschickt machen sie die Räume dicht und bieten dem HC Tesla Orli Znojmo kaum Gelegenheit für erneute Torchancen. Die Pusterer Cracks ihrerseits tauchen immer wieder gefährlich vor Pavel Kantor auf, und auch sonst spielen sie die Zeit bis zur letzten Drittelsirene souverän herunter. Punkteteilung nach 60 Minuten, das bedeutet den fixen Playoff-Einzug für den HC Pustertal! In der Verlängerung legen Emil Kristensen und Johan Harju dann noch eine Schippe drauf: mit einem schnellen Tor nach 19 Sekunden brechen die Pusterer Wölfe den Adlern aus Südmähren das Genick.

Das erste ICE-Playoffspiel des HC Pustertal findet am 9. März auswärts statt, der Gegner steht noch nicht fest. Am Freitag, 11. März findet dann Spiel 2 in der Intercable Arena statt. Details zum Ticketing werden in den nächsten Tagen auf der Website sowie auf den Social-Media-Kanälen des HC Pustertal bekanntgegeben.