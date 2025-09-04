Volles Vorbereitungsprogramm mit Turnier in Meran

Von: idr

Meran – Während sich Unterland und Gröden am Donnerstag noch im direkten Duell gegenüberstehen, geht es zwei Tage später für beide Vereine bereits weiter. Am Samstag gastieren die Cavaliers beim HC Feltre, während das Team aus Wolkenstein auswärts bei den Rittner Buam SkyAlps testet.

Beim Hansjörg Brunner Memorial-Turnier in Meran empfangen die Gastgeber am Samstag den EV Landshut. In der zweiten Partie des Tages stehen sich der HC Asiago und der HC Innsbruck gegenüber. Auch die Paarungen für Sonntag sind bereits fixiert: Dann kommt es zum AHL-Duell zwischen Meran und Asiago.

Der EK Zell am See trifft am Samstag auf Partnerklub Vienna Capitals. Bereits zuletzt forderten die Pinzgauer mit dem HC Innsbruck ein Team aus der win2day ICE Hockey League – sie mussten sich nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ebenfalls gegen ein ICE-Team testen die Wipptal Broncos Weihenstephan, die nach drei Siegen in Serie nun auf den HC Pustertal treffen.

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel absolvieren zwei Gastspiele in Deutschland. Nach einem Sieg gegen den SC Riessersee und einer Niederlage gegen die Tölzer Löwen kommt es nun jeweils zu den Rückspielen gegen diese beiden Gegner.

In einem ligainternen Kräftemessen stehen sich Cortina und Jesenice gegenüber. Der kroatische Vertreter KHL Sisak bestreitet sein drittes Vorbereitungsspiel und peilt dabei gegen Dunaújvárosi Acélbikák den ersten Sieg an. Der EC Bregenzerwald absolviert hingegen bereits seinen siebten Test – diesmal auswärts gegen Memmingen.

Zum Abschluss ihrer Saisonvorbereitung treten die Red Bull Hockey Juniors in einem Doppelvergleich gegen den Deggendorfer SC an. Das Heimspiel in Salzburg ist zudem das erste der laufenden Saison vor Publikum – der Eintritt ist frei.

Preseason Alps Hockey League:

Fr, 05.09.2025

19.00: KHL Sisak – Dunaújvárosi Acélbikák

19.30: EC Bad Tölz – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

20.00: HC Falkensteiner Pustertal – Wipptal Broncos Weihenstephan

20.00: ECDC Memmingen – EC Bregenzerwald

20.00: Deggendorfer SC – Red Bull Hockey Juniors

20.30: S.G. Cortina Hafro – HDD Jesenice

Sa, 06.09.2025

16.00: HC Asiago – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

19.30: EK Zell am See – spusu Vienna Capitals

19.30: HC Feltre – Hockey Unterland Cavaliers

20.00: Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena.it

20.00: HC Meran – EV Landshut

So, 07.09.2025

16.00: SC Riessersee – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

17.00: Red Bull Hockey Juniors – Deggendorfer SC

18.00: HC Meran – HC Asiago