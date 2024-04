Volleyball im Schnee: Brunecker dabei!

Prato Nevoso/Bruneck – Die Athletinnen und Athleten des SSV Bruneck Volleyball nahmen am Wochenende an der CEV Snow Volleyball European Tour 2024 in Prato Nevoso teil und vertraten dabei Italien.

Die Damenmannschaft, bestehend aus Burgmann Anja, Burgmann Lea, Riva Sarah und Mairhofer Julia, erreichte das Viertelfinale und schied gegen die Tschechische Republik aus.

Das Herrenteam, bestehend aus Seeber Peter, Berger Thomas und Burgmann Michael (amtierende italienische Meister), erreichte die dritte Stufe des Podiums und bestätigte sich als bestes italienisches Team des Turniers.

Der Finalsieg ging an Polen, das sich im Finale gegen die französische Mannschaft durchsetzte.

Eine hervorragende Leistung im Hinblick auf das Finale der italienischen SnowVolleyball-Absolutmeisterschaft, die vom 12. bis 14. April auf dem Kronplatz stattfindet.