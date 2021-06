Vom 18. bis zum 30. Juli Trainingslager im Ridnauntal

Maiern – Zum zehnten Jahr in Folge genießt der FC Südtirol die herzliche Gastfreundschaft der Familie Kruselburger in den Schneeberg Hotels. Die Trainingseinheiten werden Coach Javorcic und sein Team in Stange bei Ratschings absolvieren.

Der FC Südtirol schlägt auch in diesem Sommer seine Zelte im Ridnauntal auf. Hauptquartier der weißroten Sommervorbereitung ist dabei das bedeutende Hotel Schneeberg Family Resport & Spa in Maiern.

Vom 18. bis zum 30. Juli sind Kapitän Fink und Co zu Gast bei der Familie Kruselburger, welche den FCS-Profis nun schon zum zehnten Jahr in Folge maximalen Komfort bietet. Die Trainingseinheiten werden Coach Javorcic und sein Team in Stange bei Ratschings absolvieren.