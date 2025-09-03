Vom Ursprung der Etsch bis zur Adria

Von: mk

Reschen – Am 5. und 6. September findet der Staffellauf Resia Rosolina Relay bereits zum sechsten Mal statt. 48 Mannschaften werden die Strecke von 420 km von der Quelle der Etsch am Reschensee bis zur Mündung in die Adria in Rosolina bewältigen.

Dieser besondere Lauf verspricht ein einzigartiges Erlebnis für die Teilnehmer: Man durchläuft fünf Provinzen und zwei Regionen, von 1.500 m ü. d. M. bis ans Meer, von der Kälte bis in die Wärme, durchquert viele Dörfer, Städte und landschaftliche Schönheiten – immer entlang des zweitlängsten Flusses Italiens.

In diesem Jahr wird das Rennen eine Rekordzahl von 48 Teams verzeichnen. Darunter befinden sich nicht nur italienische Läufer, sondern auch zwei deutsche, zwei tschechische sowie zwei österreichische Teams. Besonders stark vertreten ist Südtirol, das gleich neun Mannschaften ins Rennen schicken wird. Zu den Südtiroler Teams zählen der ASC Laas Raiffeisen, die Neugries Road Runners, das Boclassic Team, das Team #strongertogether, das Reschenseelauf Team, der Laufclub Pfeffersberg, das Seiseralm Running Team sowie die Lauffreunde Sarntal mit zwei Mannschaften – einer Männermannschaft und einer gemischten Mannschaft – und der ASV Pfeffersberg.

Die Organisation liegt in den Händen der Ferienregion Reschensee in Kooperation mit dem Verona Marathon Team und wird sich einmal mehr als sportliches Highlight präsentieren.