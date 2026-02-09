Aktuelle Seite: Home > Sport > Vonn ein zweites Mal am Bein operiert
In diesem Krankenhaus wird Vonn behandelt

Vonn ein zweites Mal am Bein operiert

Montag, 09. Februar 2026 | 13:00 Uhr
In diesem Krankenhaus wird Vonn behandelt
APA/APA/AFP/ANDREA PATTARO
Schriftgröße

Von: apa

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn mittlerweile ein zweites Mal am linken Bein operiert worden. Laut den Informationen sollen die Eingriffe ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war am Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina nach zwölf Fahrsekunden schwer zu Sturz gekommen.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. “Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren”, hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt. Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldete sich auf Instagram zu Wort: “Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten”, schrieb der Norweger. “Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.” Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. “Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten”, so Svindal.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
82
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
34
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Kommentare
24
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Kommentare
22
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
17
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 