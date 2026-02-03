Vonn will Frauen-Abfahrt mit Kreuzbandriss bestreiten

Von: APA/Reuters/dpa

US-Ski-Star Lindsey Vonn hat sich am vergangenen Freitag beim Sturz in der alpinen Weltcupabfahrt von Crans-Montana das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Das sagte die 41-Jährige am Dienstag in Cortina d’Ampezzo in einer Pressekonferenz. Vonn strebt trotz der Blessur ebendort einen Start am Sonntag (11.30 Uhr) in der Olympia-Abfahrt an. “Ich muss die Abfahrtstrainings abwarten. Das Knie könnte instabil sein. Solange ich es aber stabil halte, sollte es okay sein.”

Es helfe ihr, dass sie die Strecke gut kenne, da zwölfmal gewonnen habe. “Ich muss eigentlich gar nicht besichtigen”, sagte die in der vergangenen Saison in den Weltcup zurückgekehrte Vonn. “Wenn es irgendeine Strecke gibt, die ich am besten kenne, dann ist es Cortina. Das gibt mir viel Selbstvertrauen.” Sie müsse aber von Tag zu Tag schauen. In dieser Saison gewann Vonn ihr insgesamt 83. und 84. Weltcuprennen, landete bei allen ihren Antreten in den Top vier. Spätestens mit Ende der Saison will die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihre Karriere endgültig beenden.

In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie war auch schon im Fitnesscenter und am Dienstag Skifahren. “Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.” Ihre Fitness sei bei 100 Prozent. Das hieße aber nicht, dass das auch für ihren Körper gelte.

“Weiß, dass ich noch immer eine Chance habe”

Sie habe hart dafür gearbeitet, um bei den Spielen mit einer besseren Ausgangsposition am Start zu stehen. “Ich weiß um meine Chancen vor dem Sturz und ich weiß um meine Chancen jetzt – sie sind nicht mehr die gleichen. Aber ich weiß, dass ich noch immer eine Chance habe. Solange ich die habe, werde ich es versuchen.” Das erste von drei Abfahrtstrainings für die Olympia-Abfahrt auf der Tofana ist für Donnerstag angesetzt.

Die auch an Knochenprellungen laborierende Vonn schloss auch Olympia-Starts nächste Woche in der Team-Kombination und im Super-G nicht aus. Diese Rennen sind für Dienstag und Donnerstag nächster Woche angesetzt. Es wären im Zwei-Tages-Rhythmus rennmäßige Belastungen ihres Knies. Vonn sah es realistisch – der Skirennsport sei nun mal gefährlich und sie gehe ans Limit, so die vierfache Gesamtweltcupsiegerin.

Die Speed-Spezialistin war in der Crans-Montana-Abfahrt nach ihrem Sturz in ein Fangnetz geschlittert. Sie rutschte noch auf Skiern ins Ziel, hielt sich aber immer wieder das linke Knie. Anschließend wurde sie vom Hubschrauber abgeholt. Zur Schwere ihrer Verletzung hatte sie sich zunächst nicht geäußert. Vonn fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. Ihr großes Ziel für diese Spiele ist eine weitere Olympia-Medaille.