Aktuelle Seite: Home > Sport > Vorbereitungen auf kurze Zauchensee-Abfahrt
Abfahrerinnen müssen auf Startschuss verzichten

Vorbereitungen auf kurze Zauchensee-Abfahrt

Samstag, 10. Januar 2026 | 09:18 Uhr
Abfahrerinnen müssen auf Startschuss verzichten
Von: apa

Nach den Neuschneemengen der vergangenen Nacht wird höchstens eine kurze Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee möglich sein. Gestartet werden soll ab 11.30 Uhr von “Gamskogelhütte”, dem zweiten Reservestart, von wo auch der Super-G am Sonntag in Szene gehen soll. Derzeit ist aber noch viel Arbeit auf der Piste notwendig, um das Rennen durchzuführen. Das erste Training am Donnerstag fand auf verkürzter Strecke ab “Hot Air” statt, am Freitag war kein Training möglich.

Der Höhenunterschied ist aber noch ausreichend, dass die Abfahrt als ein Rennen in einem Durchgang gewertet werden kann. Auf dieses Szenario hatte man sich bereits am Freitagabend in der Mannschaftsführersitzung geeinigt. Wäre diese Mindestanforderung nicht einhaltbar, würde man von einer Sprintabfahrt sprechen, die in zwei Läufen ausgetragen werden müsste.

