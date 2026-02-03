Vorolympisches Freundschaftsspiel Deutschland vs. Italien

Von: Ivd

Bozen – Nach dem großartigen Spektakel des Südtiroler Derbys und während die ICEHL pausiert, bereitet sich die Sparkasse Arena darauf vor, einen weiteren Hockeyabend für Feinschmecker auszurichten. Morgen um 19.30 Uhr, trifft die italienische Nationalmannschaft auf Deutschland zum einzigen vorolympischen Freundschaftsspiel der Azzurri. Beide Teams absolvieren derzeit ihr Trainingslager in der Bozner Arena, an dessen Ende sie nach Mailand weiterreisen werden.

Eine einmalige Gelegenheit, ein Spiel zweier Nationalmannschaften live zu erleben, die bei den Olympischen Spielen vertreten sein werden – ein Wettbewerb, an dem Italien seit der Ausgabe von Turin 2006 nicht mehr teilgenommen hat. Acht weiß-rote Spieler wurden nominiert: Torhüter Gianluca Vallini, die Verteidiger Dylan Di Perna und Jason Seed sowie die Stürmer Matt Bradley, Cristiano Digiacinto, Luca Frigo, Dustin Gazley und Daniel Mantenuto.

Für alle, die nicht im Stadion dabei sein können, wird das Spiel live im Stream auf FISG TV übertragen.

Die Azzurri

Das Team von Cheftrainer Jukka Jalonen und den Assistenten Giorgio De Bettin und Stefan Mair schaffte im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Top Division, dank des zweiten Platzes bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A, in Sfântu Gheorghe (Rumänien). In Vorbereitung auf das große olympische Ereignis stand die Nationalmannschaft während der beiden internationalen Pausen im Rahmen des neu geschaffenen European Cup of Nations auf dem Eis:

Im November erreichte Italien in Sosnowiec (Polen) den zweiten Platz – mit einer 2:4-Niederlage gegen die Gastgeber sowie Siegen mit 5:4 n. V. gegen Großbritannien und 3:2 gegen Slowenien. Im Dezember in Budapest folgte auf den 2:1-Sieg gegen Ungarn eine Niederlage gegen Polen (2:4) und Frankreich (1:2).

Am Dienstag, den 20. Januar, gab der italienische Trainerstab die Nominierungen für die Olympischen Spiele Mailand–Cortina 2026 bekannt, die hier einsehbar sind.

Bei den Olympischen Spielen wurden die Azzurri der Gruppe B zugeteilt und treffen dort auf Schweden (11. Februar, 21:10 Uhr), die Slowakei (13. Februar, 12:10 Uhr) und Finnland (14. Februar, 16:40 Uhr). Nach Abschluss der Gruppenphase kehrt Italien am 17. Februar – Uhrzeit und Spielort stehen noch nicht fest – für das Playoff-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale aufs Eis zurück.

Vom 16. bis 25. Mai kämpft Italien zudem um den Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft der Top Division in der Schweiz. In der Gruppe B in Freiburg trifft das Team von Jalonen der Reihe nach auf Kanada, die Slowakei, Norwegen, Tschechien, Schweden, Dänemark und Slowenien.

Deutschland

Die von Cheftrainer Harold Kreis betreute Mannschaft, die im vergangenen Jahr überraschend die Playoffs der Top-Division-WM verpasste, veröffentlichte am 7. Januar ihr olympisches Aufgebot. Darunter befinden sich auch sechs NHL-Spieler: Torhüter Philipp Grubauer, Verteidiger Moritz Seider sowie die Stürmer Leon Draisaitl, JJ Peterka, Nico Sturm und Tim Stützle, die direkt in Mailand zur Mannschaft stoßen werden.

Alle Nominierten – einschließlich der acht Verstärkungen für das Trainingslager in Bozen – sind hier einsehbar.

In dieser Saison stand Deutschland im November im Rahmen des European Cup of Nations auf dem Eis, in einer Gruppe mit der Slowakei (3:0-Sieg), Lettland (4:1-Sieg) und Österreich (2:5-Niederlage). Bei den Olympischen Spielen treten die Deutschen in Gruppe C gegen die USA, Dänemark und Lettland an. Das beste olympische Ergebnis Deutschlands bleibt die Silbermedaille von Pyeongchang 2018, als man im Finale erst in der Overtime gegen die Olympischen Athleten aus Russland unterlag und ein „Wunder auf dem Eis“ nur knapp verpasste.

Die letzten Duelle

Italien und Deutschland sind seit über drei Jahren nicht mehr aufeinandergetroffen. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 20. Mai 2022, als Deutschland bei der Top-Division-WM in Finnland mit 9:4 gewann. Dasselbe Ergebnis gab es fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor (21. Mai 2021) bei der vorherigen WM-Ausgabe in Riga. Am 13. Mai 2017 in Köln siegte Deutschland mit 4:1.

Bei den Olympischen Winterspielen waren beide Teams in der gleichen Gruppe bei den Spielen von Turin 2006. Am 18. Februar 2006 endete das Spiel im Olympiapalast von Turin mit einem 3:3-Unentschieden. Italien lag lange in Führung (Tore von John Parco, Toni Iob und Christian Borgatello), ehe Marcel Goc in Minute 58:43 den Ausgleich erzielte.

Kuriosität: Der letzte Sieg Italiens gegen Deutschland stammt aus einer olympischen Qualifikationsrunde. Am 8. Februar 2013 gewann Italien mit 2:1 durch ein Overtime-Tor von Nate DiCasmirro.