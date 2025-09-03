Vuelta-Zielankunft in Bilbao wegen Protesten neutralisiert

Von: apa

Die elfte Etappe der Vuelta a España am Mittwoch im Baskenland ist von störenden Pro-Palästina-Protesten überschattet worden, die für die Neutralisation der Schlussphase in Bilbao sorgten. Tagessieger wurde keiner gekürt. Die Zeiten im Gesamtklassement nahm man wegen drohender Gefahr durch die vielen Demonstranten im zweimal durchfahrenden Zielbereich bereits drei Kilometer vorher.

Spitzenreiter Jonas Vingegaard und Tom Pidcock holten davor im letzten Anstieg einige Sekunden auf Felix Gall und die anderen Gesamtwertungsasse heraus. Gall verteidigte aber seine fünfte Position. Der Osttiroler hielt sich nach zwischenzeitlichem Rückfall aus der Gruppe um seine schärfsten Konkurrenten im Finale bravourös und musste nur das Topduo ziehen lassen.

Vingegaard wollte am ersten Geburtstag seines Sohnes gewinnen

Vingegaard zeigte sich enttäuscht über die Vorkommnisse, die den erhofften Tagessieg am ersten Geburtstag seines Sohnes verhinderten. “Das ist sehr schade. Ich wollte heute für ihn gewinnen. Wir haben den ganzen Tag dafür gearbeitet”, sagte der zweimalige Tour-de-France-Sieger. Der Topfavorit aus dem Visma-Team wähnte sich aufgrund der Durchfahrt auf der vorverlegten Ziellinie vor Pidcock trotzdem als Sieger, wie er sagte.

Vor der Neutralisation hatte es gefährliche Szenen wegen auf die Strecke gelangter und gegen Absperrungen drängender Demonstranten gegeben. Sicherheitskräfte mussten mit großem Aufgebot einschreiten, es kam auch zu Verhaftungen. Vingegaard lobte die Arbeit der Polizei. Weiters sagte der Däne, dass er nach seiner anfänglichen Enttäuschung über die rechtzeitig angekündigte Neutralisation am Schlussanstieg angestachelt vom attackierenden Pidcock noch das Beste aus dem Tag gemacht habe.

Kritik von Pidcock an Gefährdung der Fahrer

Pidcock kritisierte die Art und Weise der Proteste. “Uns in Gefahr zu bringen, wird ihrer Sache nicht dienen. Es hilft ihnen einfach nicht bei dem, wogegen sie protestieren. Jeder hat das Recht zu protestieren, wogegen auch immer, aber uns zu gefährden, ist nicht der richtige Weg”, sagte der Brite, der sich auf Gesamtrang drei verbesserte. Vingegaard führt nun 50 Sekunden vor Joao Almeida (UAE) und 56 vor Pidcock (Q36.5). Gall fehlten hinter dem viertplatzierten Norweger Torstein Träen (Bahrain) mittlerweile 2:17 Minuten auf Vingegaard.

Pro-Palästina-Proteste auch schon in den vergangenen Tagen

Bereits zu Beginn der Etappe sowie am Dienstag und auch schon im Teamzeitfahren war es zu teilweise gefährlichen Szenen aufgrund von auf der Strecke befindlichen Demonstranten mit Palästina-Fahnen und Transparenten gekommen. Am Donnerstag folgt eine mittelschwere Etappe über 145 km von Laredo über zwei Bergwertungen nach Los Corrales de Buelna.