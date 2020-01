Walch und Gruber gewinnen den Juniorenweltcup

Sankt Sebastian (AUT) – Lisa Walch und Daniel Gruber haben den Juniorenweltcup im Rennrodeln auf Naturbahn standesgemäß für sich entschieden. Die Deutsche und der Italiener gewannen das Finale in Sankt Sebastian.

Die vierte und letzte Station des Juniorenweltcups fand am Sonntag in Sankt Sebastian (AUT) statt. Bei den Juniorinnen fuhr Lisa Walch in beiden Läufen klare Bestzeit und sicherte sich in 2.24,55 Minuten ihren zweiten Saisonsieg, vor den beiden Lokalmatadorinnen Riccarda Ruetz (+2,15) und Vanessa Markt (+3,92). Damit holte sich Walch mit 345 Punkten auch den Sieg in der Gesamtwertung, 14 Punkte vor Nadine Staffler (ITA), die mit Rang sieben im Finale die Gesamtführung aus der Hand gab. Dritte in der Gesamtwertung wurde Ruetz mit 310 Punkten.

Bei den Junioren feierte Daniel Gruber ebenfalls seinen zweiten Saisonsieg, mit einer Zeit von2.21,58 Minuten war der Italiener um 0,92 Sekunden schneller als Miguel Brugger (AUT), der sich mit Bestzeit im zweiten Lauf noch am bislang Führenden der Gesamtwertung, Florian Haselrieder (ITA), vorbeischieben konnte. Mit 345 Punkten sicherte sich Gruber den Gesamtsieg vor Haselrieder (340) und Fabian Brunner (ITA) mit 270 Punkten.

Im Doppelsitzer sind Maximilian Pichler/Matthias Pichler (AUT) das Maß aller Dinge, die jungen Steirer feierten in 1.17,64 Minuten ihren dritten Sieg in Folge, vor den Russen Vladimir Levichev/Viacheslav Kudriavtsev (+0,68) und den Slowenen Bine Mekina/Blaz Mekina (+0,74). Das Renn-Ergebnis ist auch der Endstand in der Gesamtwertung: Pichler/Pichler gewannen mit 385 Punkten, vor Levichev/Kudriavtsev (280) und Mekina/Mekina (275).

In Sankt Sebastian steht mit der Junioren-Weltmeisterschaft vom 31. Januar bis zum 2. Februar der Saisonhöhepunkt auf dem Programm.