Warriors verlieren Heimspiel-Auftakt und Curry

Von: APA/Reuters

Das ist kein Heimspiel-NBA-Auftakt nach Maß für die Golden State Warriors gewesen. Die Hausherren verloren am Sonntag in San Francisco gegen die Los Angeles Clippers mit 104:112 und müssen nun auch um Basketball-Superstar Stephen Curry bangen. Curry verknöchelte im dritten Viertel und ging vom Feld, kehrte später noch einmal zurück und verließ dann aber das Feld unter Schmerzen. Nach einer MRT-Untersuchung hieß es, dass Curry zumindest zwei Spiele pausieren wird müssen.

“Er sagte, es sei mild oder moderat. Er hat sich den Knöchel schon viele Male verstaucht, also glaubt er, dass es nicht so schlimm ist. Aber natürlich macht es uns Sorgen”, meinte Warriors-Coach Steve Kerr. Der 36-jährige Curry steht am Beginn seiner 16. NBA-Saison und hat an beiden Knöcheln immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Der zweifache MVP und Dreipunkte-Leader in der Allzeitbestenliste steuerte 18 Punkte, sechs Assists und vier Rebounds bei.

Die Warriors gaben später bekannt, dass keine strukturellen Schäden am Knöchel festgestellt wurden. Der Status von Curry werde am Freitag neu bewertet.