Warriors verlieren in NBA ohne Curry erneut gegen Minnesota

Von: APA/dpa

Ohne ihren verletzten Topstar Stephen Curry haben die Golden State Warriors in der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Minnesota Timberwolves erneut verloren. Im dritten Spiel der “best of seven”-Serie siegten die Timberwolves am Samstag in San Francisco 102:97 und führen nun 2:1. Im Osten hat Titelverteidiger Boston Celtics in der Serie gegen die New York Knicks auf 1:2 verkürzt, sie gewannen in New York 115:93.

In Kalifornien war Anthony Edwards, der 28 seiner 36 Punkte in der zweiten Hälfte erzielte, maßgeblich am Sieg der “Wölfe” beteiligt. Golden States wichtigster Defensivspieler Draymond Green kassierte fünf Minuten vor Schluss sein sechstes Foul und fehlte den Warriors in der entscheidenden Phase der Partie. In Abwesenheit von Curry (Oberschenkelzerrung), der auch Spiel vier fehlen wird hielten vor allem Jimmy Butler (33 Punkte) und Jonathan Kuminga (30) die Offensive am Laufen.

NBA-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: New York Knicks – Boston Celtics 93:115. Stand in Serie: 2:1; Western Conference: Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 97:102. Stand: 1:2