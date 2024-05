Weißhaidinger startet in Doha als Diskus-Fünfter in Saison

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist mit einem fünften Platz in Doha in die Olympia-Saison gestartet. Der 32-jährige Oberösterreicher kam am Freitag auf eine Weite von 65,14 m und verfehlte das Podium um nur 60 Zentimeter. Der Diskusbewerb, den der slowenische Ex-Weltmeister Kristjan Čeh (70,48 m) gewann, findet zwar im Rahmen der Diamond League statt, ist aber in Katar keine hochkarätige Disziplin. Diesen Status hat der Bewerb erstmals in dieser Saison am 19. Mai in Rabat.

In Marokko wird es Weißhaidinger wohl auch mit dem neuen Weltrekordler Mykolas Alekna (74,35 m) aus Litauen zu tun bekommen, der in Doha nicht an den Start ging. Der rot-weiß-rote Olympia-Bronzemedaillengewinner brachte in Katar alle sechs Versuche in die Wertung, nach 64,85 m im zweiten Wurf gelang im abschließenden Versuch noch eine Verbesserung. Zweiter wurde der Australier Matthew Denny (69,02) vor dem Deutschen Henrik Janssen (65,74). Das Ergebnis zählt allerdings nicht als Qualifikation für das Diamond-League-Finale in Brüssel im September.

“Mit dem fünften Rang und meiner Weite kann ich gut leben. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen”, sagte Weißhaidinger. Coach Gregor Högler ergänzte: “Lukas hat einen soliden Saisonstart hingelegt. Dieser Start entspricht durchaus unseren Erwartungen. Überrascht hat mich eigentlich nur die große Weite von Čeh.”