Weißrote Damen holen Remis in Riccione

Riccione/Bozen – Im Rahmen des 5. Spieltags spielen die FCS-Damen gegen die Romagnole Unentschieden – alles passiert nach dem Seitenwechsel: Markart (76.) antwortet auf Costantini (62.).

Die Formation der FCS Women spielt in der Ferne gegen Riccione Calcio Femminile im Rahmen des 5. Spieltags der Serie C (Kreis B) 1:1 (0:0)-Unentschieden. Nach drei Siegen in Folge zum Auftakt in die neue Saison (bei einem spielfreien Wochenende) holen die Weißroten also ihr erstes Remis. Beim Auswärtsspiel gegen die Romagnole passiert alles nach dem Seitenwechsel: Costantini dreht sich im Strafraum-Getümmel im Anschluss an einen Freistoß gekonnt und trifft zum 0:1 aus der Sicht der FCS-Damen (62.). Diese jedoch finden mit Anbruch der Schlussphase noch eine Antwort auf den Rückstand: langer Abschlag von Graus für Fischer, die ordentlich Meter zurücklegt und schließlich im Zentrum Markart bedient, welche nach einem Abpraller das Tap-In zum 1:1-Endstand verwertet (76.). Die Gäste lassen vor wie auch nach dem Ausgleichstreffer einige Riesenchancen ungenutzt. Die Weißroten kehren am nächsten Sonntag ins heimische FCS Center zurück, um Real Vicenza zu empfangen.

RICCIONE CALCIO FEMMINILE – FC SÜDTIROL 1:1 (0:0)

RICCIONE CALCIO FEMMINILE: Boaglio, Calli, Costantini, Della Chiara, Grillo, Nicoletti (85. Delliallisi), Pederzani, Puntoni (90 + 3. El Abassi), Remondini, Spallanzani (87. Ferraro), Tiberio

Auf der Ersatzbank: Zoffoli, Bianchini, Ferrara, Paoli

Trainer: Paolo Genovesio

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone, Oberhuber, Ladstätter, Ruaben (61. Tschöll), Kiem, Markart, Santin (46. Prero), Costisella, Bielak (54. Peer), Fischer

Auf der Ersatzbank: Holzer, Dorfmann, Stockner, Rieder, Maloku, Bauer

Trainer: Ruggero Santuari

SCHIEDSRICHTER: Marco Pascali (Pistoia) | Manuel Marani & Emma Bencivenni (beide Forlì)

TORE: 1:0 Costantini (62.), 1:1 Markart (76.)