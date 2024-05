Weißrote Damen mit weiterem Kantersieg über Padua

Padua/Bozen – Die FCS Women kommen zum Ende ihrer ersten Serie C-Saison bei den Damen nochmals so richtig in Fahrt: im Rahmen des 27. Spieltags, des zwölften der Rückrunde von Kreis A, setzen sich die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta bei Padua im „Campo Comunale Vermigli“ mit 7:0 (3:0) durch und zeigen dabei eine der stärksten Leistungen dieser Meisterschaft. Der Torreigen wird von Bielak in der siebten Minute eröffnet, sie schiebt einen Ball ins Tor, nachdem Markart die gegnerische Torhüterin aggressiv presste. Das 2:0 besorgt Pföstl mit einem höchst präzisen wie auch sehenswerten Abschluss aus dem Mittelfeld (21.), ehe kurz vor der Halbzeitpause das Tris folgt: im Rahmen einer ansehlichen Aktion spielt Bielak Stockner frei, die das lange Eck anvisiert und auf 3:0 stellt (43.). Nach dem Seitenwechsel trifft Stockner per wuchtigem Weitschuss zum 4:0 (52.), ehe Bielak vier Minuten später Prearo in Szene setzt, die den Tap-In zum 5:0 verwertet (56.). Stockner schnürt dann in Spielminute 68 ihren persönlichen Dreierpack – ihr Freistoß fliegt über die Mauer genau ins Tor zum 6:0. Den Schlusspunkt setzt Sellemond, sie vollendet ein Zuspiel von Messner auf der Höhe des ersten Pfostens zum 7:0-Endstand (87.).

PADOVA FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 0:7 (0:3)

PADOVA FEMMINILE: Bianchi, Fabbruccio, Paladini, Ranzato (59. Panza), Balestro (59. Pasquali), Rizzioli, Ciavatta, Gallinaro (55. Martinuzzi), Spinelli, Plechero (77. Perego), Michelon (77. Baroldi)

Auf der Ersatzbank: Spagnolo, Dal Fra, Sensi, Parnoffi

Trainer: Filippo Obetti

FC SÜDTIROL: Fenzi, Varrone (84. Messner), Vuerich, Ladstätter, Oberhuber (46. Rieder), Pföstl, Markart (71. Dorfmann), Santin, Prearo (63. Fischer), Stockner, Bielak

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Breitenberger, Sellemond, Bauer

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Roberto De Stefanis (Udine) | Pier Guido Morsanuto (Portogruaro) & Marco Marchesini (Rovigo)

TORE: 0:1 Bielak (7.), 0:2 Pföstl (21.), 0:3 & 0:4 Stockner (43., 52.), 0:5 Prearo (56.), 0:6 Stockner (68.), 0:7 Sellemond (87.)