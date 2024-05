Weißrote Damen müssen sich Jesina geschlagen geben

Jesi/Bozen – In der Serie C der Damen unterliegt die Formation von Mister Castellaneta Jesina mit 0:2 (0:1).

Im Rahmen des 26. Spieltags der Serie C der Damen (Kreis A) müssen sich die FCS Women in Jesi geschlagen geben: gegen Jesina Femminile, welches noch alles daran setzen möchte, den schwierigen Gang in die Play-Outs zu vermeiden, setzt es ein 0:2 (0:1). Die Gastgeberinnen gehen in Minute 31 in Führung: eine Hereingabe ins Zentrum der Box drückt Zambonelli über die Linie. Die Weißroten zeigen sich in der Folge feldüberlegen, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten – als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne schmeißen, macht Jesina mit einem Konter den Deckel drauf: Coscia trifft ins leere Tor zum 2:0 (90.).

JESINA FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 2:0 (1:0)

JESINA FEMMINILE: Cantori, Generali, Tozzo (66. Coscia, 90+4. Mastrovincenzo), Fiorella, Cavagna (74. Ciccarelli), Daple Pindo, Gambini, Zambonelli, Enriconi (66. Montesi), Crocioni (79. Gigli), Costadura

Auf der Ersatzbank: Piersantelli, Ciccarelli, Lancioni, Corda, Mella

Trainer: Mattia Casacia

FC SÜDTIROL: Graus, Huber (88. Moio), Oberhuber, Dorfmann (82. Sellemond), Varrone (87. Breitenberger), Santin, Stockner, Rieder (46. Markart), Prearo (69. Costisella), Pfostl, Bielak

Auf der Ersatzbank: Fenzi

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Luca Di Monteodorisio (Vasto) | A. Bara (Macerata) & M. Giannelli (Pesaro)

TORE: 1:0 Zanoncelli (31.), 2:0 Coscia (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Daple Pindo, Gambini, Sellemond