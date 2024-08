Weitere AHL-Teams steigen in die Preseason ein

Von: mk

Sterzing – An diesem Wochenende steigen mit den Wipptal Broncos Weihenstephan, SIJ Acroni Jesenice und dem EC Bregenzerwald drei weitere Teams der Alps Hockey League in die Preseason ein. Außerdem absolvieren S.G. Cortina Hafro und der HC Gherdeina valgardena.it das zweite Spiel der Trofeo Ladino und die Red Bull Hockey Juniors sind bei einem Nachwuchsturnier in der Schweiz im Einsatz.

Bei der Trofeo Ladino erfolgte der Auftakt am Dienstag zwischen Gröden und Cortina. Dabei setzte sich die Heimmannschaft aus Südtirol klar mit 4:0 durch. Am Freitag stehen sich beide Teams erneut gegenüber, dieses Mal in Cortina.

Sterzing, Jesenice und Bregenzerwald starten in die Preseason

Die Wipptal Broncos Weihenstephan empfangen am Freitag im ersten Testspiel die Ravensburg Towerstars aus der DEL2. Ebenfalls am Freitag empfängt SIJ Acroni Jesenice den rumänischen Verein Gyergyói HK. Der EC Bregenzerwald steigt am Samstag mit einem Testspiel gegen den ESV Kaufbeuren aus der DEL2 in die Preseason ein.

Red Bull Hockey Juniors bei Nachwuchsturnier im Einsatz

Außerdem sind an diesem Wochenende die Red Bull Hockey Juniors im Einsatz. Bei der EVZ Prospects Challenge in Zug (SUI), einem hochkarätig besetzten Nachwuchsturnier, mussten sich die Juniors im ersten Spiel dem Gastgeber knapp mit 0:1 geschlagen geben. Am Donnerstag bekommen es die Salzburger mit Helsinki zu tun. Abgeschlossen wird das Turnier mit einem Platzierungsspiel am Sonntag.