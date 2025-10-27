Weltklasse-Minigolfer feiert fünften Turniersieg in Algund

Von: luk

Algund – Alexander Geist (49) aus Esslingen in der Nähe von Stuttgart hat erstmals wieder nach neun Jahren an einem internationalen Minigolfturnier in Algund teilgenommen.

Der deutsche Nationalspieler, der drei Jahre lang die Minigolf-Weltrangliste angeführt hat und seit vielen Jahren zu den besten Minigolfern Deutschlands zählt, konnte am Sonntag seinen fünften Turniersieg in Algund feiern.

2010 und 2011 hat der Schwabe das internationale Turnier auf den Eternit-Bahnen in Algund bei den Herren gewonnen, diesmal in der Senioren-I-Klasse (45 bis 58 Jahre). 2014 und 2016 gewann der Weltklasse-Minigolfer aus Deutschland das internationale Filzturnier in Algund. Der gelernte Werkzeugmechaniker übt den Minigolfsport bereits seit seinem neunten Lebensjahr aus, also schon 40 Jahre lang. 2013 und 2017 kürte er sich mit Deutschland zum Team-Weltmeister. Fünf Mal hat er mit Deutschland EM-Gold in der Teamwertung geholt. Seine beste Einzel-Platzierung bei einem Minigolf-Großereignis war ein dritter Platz bei einer EM. Mit seinem Verein, dem BGS Hardenberg-Pötter, hat Geist zuletzt dreimal in Folge die Champions League gewonnen. In diesem Jahr belegte er mit Hardenberg-Pötter Platz drei.

“Ich komme immer wieder gerne nach Algund. Es ist eines der schönsten Turniere, die ich kenne. Das erste Mal war ich 2008 beim Turnier in Algund. Damals habe ich noch auf der früheren Eternit-Anlage am Hotel Des Alpes ein Turnier gespielt. Mir gefällt vor allem der einzigartige Austragungsmodus des Turniers mit vier Vorrunden, zwei Zwischenrunden, zwei Finalrunden und dem Superfinale der besten drei”, schwärmt Alexander Geist vom Algunder Turnier. Den einzigartigen Austragungsmodus beim Algunder Turnier gibt es bereits seit 1979 seit der neunten Auflage des Turniers.

Für den einzigen Südtiroler Sieg beim 53. internationalen Turnier um die Raiffeisen-Trophäe in Algund hat Hannes Laimer vom SV Lana gesorgt. Der dreifache Minigolf-Italienmeister konnte das Algunder Turnier zum vierten Mal bei den Herren gewinnen. Die Entscheidung fiel erst in einem Stechen gegen den deutschen Nationalspieler Mark Harmenig (1. MGC Mainz). Beide hatten nach neun Runden mit 191 Schlägen das beste Ergebnis aller Teilnehmer erzielt. Laimer gewann das Stechen auf der sechsten Bahn, dem V. Die Raiffeisen-Wandertrophäe im Mannschaftswttbwewerb ging hingegen erstmals an den 1. MGC Mainz, der von Mark Harmening angeführt wurde. Die Südtiroler Minigolfsaison ist wie jedes Jahr mit dem internationalen Turnier in Algund zu Ende gegangen.