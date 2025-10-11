Weltmeister Argentinien besiegt ohne Messi Venezuela 1:0

Von: APA/Reuters

Ohne Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien in Miami ein Testspiel gegen Venezuela 1:0 gewonnen. Den Treffer erzielte Giovani Lo Celso. Messi machte die Vorbereitung der Albiceleste mit, wurde von Teamchef Lionel Scaloni aber nicht aufgeboten. Stattdessen könnte er am Samstag für seinen Verein Inter Miami in der Major League Soccer gegen Atlanta zum Einsatz kommen. Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist Argentinien bereits qualifiziert.