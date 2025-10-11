Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltmeister Argentinien besiegt ohne Messi Venezuela 1:0
Messi bei Test von Argentinien nicht dabei

Weltmeister Argentinien besiegt ohne Messi Venezuela 1:0

Samstag, 11. Oktober 2025 | 10:38 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICH STORRY
Von: APA/Reuters

Ohne Lionel Messi hat Fußball-Weltmeister Argentinien in Miami ein Testspiel gegen Venezuela 1:0 gewonnen. Den Treffer erzielte Giovani Lo Celso. Messi machte die Vorbereitung der Albiceleste mit, wurde von Teamchef Lionel Scaloni aber nicht aufgeboten. Stattdessen könnte er am Samstag für seinen Verein Inter Miami in der Major League Soccer gegen Atlanta zum Einsatz kommen. Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist Argentinien bereits qualifiziert.

