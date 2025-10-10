Weltranglistenzweite Swiatek im Wuhan-Viertelfinale out

Von: apa

Die aktuell Zweitbeste im Frauen-Tennis, Iga Swiatek, hat sich am Freitag im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Wuhan unerwartet verabschiedet. Die Polin unterlag der Italienerin Jasmine Paolini glatt 1:6,2:6. Die Nummer eins, Aryna Sabalenka aus Belarus, setzte hingegen ihre Wuhan-Serie mit dem 20. Sieg ebendort fort. Sie ließ der Kasachin Jelena Rybakina beim 6:3,6:3 keine Chance und trifft nun auf Jessica Pegula.

Im zweiten Halbfinale misst sich Paolini mit der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Coco Gauff. Letztere ließ der Deutschen Laura Siegemund beim 6:3,6:0 keine Chance. Sabalenka geht auf ihren vierten Wuhan-Titel nach 2018, 2019 und nach der Covid-bedingten Turnierpause 2024 los. Gegen Pegula, die Katerina Siniakova (CZE) 2:6,6:3,6:0 ausschaltete, hat die vierfache Major-Siegerin acht von bisher zehn Duellen gewonnen.