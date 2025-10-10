Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltranglistenzweite Swiatek im Wuhan-Viertelfinale out
Swiatek in Wuhan schon ausgeschieden

Weltranglistenzweite Swiatek im Wuhan-Viertelfinale out

Freitag, 10. Oktober 2025 | 18:42 Uhr
Swiatek in Wuhan schon ausgeschieden
APA/APA/AFP/ADEK BERRY
Schriftgröße

Von: apa

Die aktuell Zweitbeste im Frauen-Tennis, Iga Swiatek, hat sich am Freitag im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers in Wuhan unerwartet verabschiedet. Die Polin unterlag der Italienerin Jasmine Paolini glatt 1:6,2:6. Die Nummer eins, Aryna Sabalenka aus Belarus, setzte hingegen ihre Wuhan-Serie mit dem 20. Sieg ebendort fort. Sie ließ der Kasachin Jelena Rybakina beim 6:3,6:3 keine Chance und trifft nun auf Jessica Pegula.

Im zweiten Halbfinale misst sich Paolini mit der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Coco Gauff. Letztere ließ der Deutschen Laura Siegemund beim 6:3,6:0 keine Chance. Sabalenka geht auf ihren vierten Wuhan-Titel nach 2018, 2019 und nach der Covid-bedingten Turnierpause 2024 los. Gegen Pegula, die Katerina Siniakova (CZE) 2:6,6:3,6:0 ausschaltete, hat die vierfache Major-Siegerin acht von bisher zehn Duellen gewonnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
64
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
46
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
23
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 