Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltrekordflut bei Schwimm-Weltcup in Toronto
Pallister jubelt über Weltrekord

Weltrekordflut bei Schwimm-Weltcup in Toronto

Montag, 27. Oktober 2025 | 12:53 Uhr
Pallister jubelt über Weltrekord
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRIS TANOUYE
Schriftgröße

Von: apa

Das Schwimm-Weltcupfinale auf der Kurzbahn am Wochenende in Toronto hat acht Weltrekorde gebracht. Lani Pallister triumphierte über 800 m Kraul in 7:54,00 Minuten, womit die Australierin US-Star Katie Ledecky (7:57,42) nach drei Jahren als Rekordinhaberin ablöste. Kate Douglass beeindruckte über 100 m Kraul in 49,93 Sekunden als erste Frau unter 50 Sekunden. Die US-Amerikanerin löschte ihre eigene Marke von 50,19 aus der Vorwoche aus.

Vor der Kurzbahn-EM in Lublin in Form zeigten sich auch der Ungar Hubert Kos mit Weltrekorden über 100 und 200 m Rücken. Der Niederländer Caspar Corbeau blieb über 200 m Brust in 1:59,52 erstmals unter zwei Minuten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
77
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
31
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Kommentare
28
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Kommentare
26
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Fallen für Wanderer am Gardasee ausgelegt
Kommentare
21
Fallen für Wanderer am Gardasee ausgelegt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 