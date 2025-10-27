Weltrekordflut bei Schwimm-Weltcup in Toronto

Von: apa

Das Schwimm-Weltcupfinale auf der Kurzbahn am Wochenende in Toronto hat acht Weltrekorde gebracht. Lani Pallister triumphierte über 800 m Kraul in 7:54,00 Minuten, womit die Australierin US-Star Katie Ledecky (7:57,42) nach drei Jahren als Rekordinhaberin ablöste. Kate Douglass beeindruckte über 100 m Kraul in 49,93 Sekunden als erste Frau unter 50 Sekunden. Die US-Amerikanerin löschte ihre eigene Marke von 50,19 aus der Vorwoche aus.

Vor der Kurzbahn-EM in Lublin in Form zeigten sich auch der Ungar Hubert Kos mit Weltrekorden über 100 und 200 m Rücken. Der Niederländer Caspar Corbeau blieb über 200 m Brust in 1:59,52 erstmals unter zwei Minuten.