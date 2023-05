Wer krallt sich ein Ticket für den Oswald von Wolkenstein-Ritt?

Seiser Alm – 20 Teams haben ihren Startplatz für den diesjährigen 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt bereits fix in der Tasche. Um die restlichen 16 Startplätze „rittern“ nicht weniger als 24 Vierermannschaften im Rahmen der traditionellen Qualifikation, die am Samstag, 20. Mai auf dem Kalvarienberg „Kofel“ in Kastelruth bei freiem Eintritt über die Bühne gehen wird.

Die Aufgabe, die an diesem Samstag in der Qualifikation von den einzelnen Viererteams schnellstmöglich gelöst werden muss, ist das Ringstechen. Ab 14.30 Uhr geht es auf dem Kalvarienberg „Kofel“ in Kastelruth für die einzelnen Mannschaften um nicht weniger als den Startplatz beim diesjährigen Oswald von Wolkenstein-Ritt. An der Vorausscheidung nehmen zwölf Mannschaften aus Kastelruth, drei Teams aus Völs, deren zwei aus Lajen, sechs Gespanne aus dem Sarntal und Jenesien Nobls teil.

Die Qualifikanten haben am Samstagvormittag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr die Möglichkeit, ein Training zu absolvieren. „Allen interessierten Zuschauern wird nicht nur eine spannende Vorausscheidung geboten. Auch für Speis und Trank, sowie musikalische Unterhaltung ist während des Festbetriebs durch die Bauernjugend Kastelruth gesorgt“, sagt Klaus Marmsoler, Präsident des engagierten Organisationskomitees.

Der Oswald von Wolkenstein-Ritt 2023 findet am Sonntag, 4. Juni statt. Es handelt sich um die 40. Ausgabe des größten Reitspektakels des Landes, das von einem bunten Rahmenprogramm begleitet wird und sich über drei Tage erstreckt. Eingeläutet wird das Event bereits am Freitag, 2. Juni mit dem Dorffest in Kastelruth, bzw. tags darauf mit einem Frühschoppen und ab 14.30 Uhr mit einem großen Festumzug, bei dem sich die Teilnehmer stolz in ihrer Tracht den vielen Zuschauenden präsentieren werden. Höhepunkt ist dann zweifelsohne der Ritt selbst, der Jahr für Jahr mit vier spannenden Turnierspielen in Kastelruth, Seis und Völs Tausende Besucherinnen und Besucher in die Dolomitenregion Seiser Alm lockt.