Wichtige Punkte stehen in Salerno auf dem Spiel

Von: Ivd

Salerno – Für die Weißroten steht eine weitere herausfordernde Aufgabe auf dem Programm. Nach dem Unentschieden zuhause gegen Cesena folgt für den FC Südtirol am 33. Spieltags der Serie B 2024-2025 mit dem Duell bei Salernitana die 17. Auswärtspartie der Saison. Anstoß ist im Stadio Arechi am Samstag, den 12. April um 15.00 Uhr.

Für FCS-Coach Fabrizio Castori ist es nach dem Aufeinandertreffen mit Cesena das zweite in Folge gegen einen seiner Ex-Vereine. In der Saison 2020-2021 trainierte der heute 70-Jährige nämlich den kommenden Gegner aus Salerno und führte die Granatroten als Zweitplatzierter hinter Empoli und vor Monza zur Vizemeisterschaft, gleichbedeutend mit dem ersten Serie A-Aufstieg seit 22 Jahren. Zudem ist es für Castori Spiel Nummer 569 auf der Zweitliga-Bank. Der absolute Rekord aller Zeiten von Guido Mazzetti ist mit dessen 572 Partien somit in greifbarer Nähe. Die aktuelle Bilanz an der Seitenlinie der Weißroten: 22 Punkte aus 16 Spielen.

Nach 32 Runden liegt der FC Südtirol mit 35 Zählern auf dem 14. Tabellenrang, punktegleich mit Cittadella, das den letzten Nicht-Playout-Platz belegt. Unter dem Strich folgen Brescia mit 34 Punkten und Reggiana mit 32. Auf den direkten Abstiegsplätzen rangieren Sampdoria (32), Gegner Salernitana (30) und Cosenza (26). Unmittelbar vor dem FCS befinden sich Mantua (36), Frosinone und Carrarese (beide 37), sowie Modena und Bari auf den Plätzen 10 und 9 mit jeweils 41 Punkten in Schlagdistanz zu den Playoff-Rängen. Sechs Runden vor Ende der regulären Spielzeit liegt somit alles sehr eng beisammen. Für die Weißroten ist es Auswärtsspiel Nummer 17. In der Fremde weist das Team um Kapitän Fabian Tait mit 17 gewonnenen Punkten (fünf Siege, zwei Unentschieden, neun Niederlagen) die zehntbeste Bilanz auf.

Der Gegner Salernitana

Die US Salernitana stieg im Vorjahr als Tabellenletzter aus der Serie A ab und hat in der heurigen Saison 22 seiner 30 Punkte vor heimischem Publikum geholt (sechs Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen in 16 Spielen). Aus den letzten drei Duellen holten die Granatroten lediglich einen Punkt: 0:0 in Bari, sowie Niederlagen zuhause gegen Palermo (1:2) und auswärts bei Juve Stabia (1:0). Letztere kostete auch Trainer Roberto Breda seinen Trainerjob. Er war erst am 3. Jänner nach 14 Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und löste damals den entlassenen Stefano Colantuono ab. Dieser hatte seinerseits wiederum keine zwei Monate zuvor, am 11. November, das Amt von Giovanni Martuscello übernommen. Seit dieser Woche ist Pasquale Marino der neuer Chefcoach.

Ausfälle und drohende Sperren

Salernitana: Njoh (gesperrt für ein Spiel) beziehungsweise. Soriano, Lochoshvili, Ferrari (jeweils vierte Gelbe Karte).

FC Südtirol: S. Davi, Molina, El Kaouakibi, Kofler, Masiello, Rover (jeweils vierte Gelbe Karte). Zudem fehlen dem FCS Arrigoni, Vimercati und Zedadka verletzungsbedingt.

Das sagt Trainer Castori

„Die Mannschaft befindet sich in einer guten physischen Verfassung. Für diese Begegnung steht uns der gesamte Kader zur Verfügung, sodass wir sämtliche Optionen für die Startformation ausschöpfen können. In dieser entscheidenden Phase der Saison ist das von großer Bedeutung – denn jedes noch so kleine Detail kann den Unterschied ausmachen.“

Der Schiedrichter

Schiedsrichter der Partie ist Livio Marinelli aus Tivoli. Er wird assistiert von Domenico Rocca aus Catanzaro und Gaetano Massara aus Reggio Calabria. Vierter Offizieller ist Roccardo Tropiano aus Bari. Die Videoschiedsrichter sind Marco Serra (VAR) aus Turin und Antonio Giua (AVAR) aus Olbia.