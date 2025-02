Wichtiges Heim-Remis gegen Spezia

Von: ka

Bozen – Die Weißroten holen vor heimischem Publikum gegen den Tabellendritten ein 1:1 (1:1) – auf die Führung der Gastgeber durch Odogwu (26.) antwortet Mateju prompt (29.).

Der FC Südtirol holt im Rahmen des 28. Spieltags, des neunten der Rückrunde der Serie BKT 2024/25, im Friday Night Match zuhause gegen Spezia Calcio ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Vor aufgeladener Atmosphäre im Bozner Drusus-Stadion gehen die Weißroten in Person von Odogwu in Minute 26 in Führung: Casiraghi mit der Halbfeldflanke von der linken Seite, die den Kopf des bulligen FCS-Stürmers findet, der sich im Zentrum gegen Hristov durchzusetzen weiß und zum 1:0 einköpft. Die Aquilotti können allerdings postwendend ausgleichen: eine Bandinelli-Hereingabe von links verwertet Mateju per Kopf aus vollem Lauf zum 1:1.

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL

Die Gäste stoßen an, die erste Torchance gehört allerdings dem FCS: Barreca mit der Ecke von rechts, die in der Mitte Pietrangeli erreicht – dessen Kopfstoß rauscht knapp links am Tor von Chichizola vorbei (11.). Kurz darauf bringt Casiraghi einen Freistoß aus halblinker Position und rund 20 Metern Distanz direkt auf das Spezia-Gehäuse, setzt selbigen allerdings minimal zu hoch an (14.). Auf der Gegenseite schlägt Bandinelli eine stramme, gefährliche Hereingabe von links in die Box, Pietrangeli klärt in extremis zur Ecke – im Anschluss an selbige kommt es zu einem Getümmel im FCS-Strafraum, es versuchen sich Vignali und Colak, doch die Hintermannschaft der Weißroten bekommt die Situation bereinigt (16.). In Minute 22 ist es der zum ersten Mal im Trikot des FC Südtirol von Beginn an spielende Barreca mit der Flanke von links, auf der Höhe des zweiten Pfostens kann Praszelik den Ball im Spiel halten und für den eingelaufenen Merkaj querlegen, der, ebenfalls per Kopf, Chichizola zu einer Glanzparade auf der Torlinie zwingt. Unmittelbar im Gegenzug kann sich Adamonis mit einem starken Reflex gegen Pio Esposito auszeichnen. In Spielminute 26 geht der FC Südtirol in Führung: Barreca legt auf der linken Außenbahn für Casiraghi ab, dieser schlägt eine Halbfeldflanke in die Box, welche Odogwu findet – der bullige FCS-Stürmer kann sich gegen Hristov behaupten und köpft zum 1:0 ein. Die Antwort von Spezia folgt allerdings postwendend: Bandinelli mit der weichen Hereingabe von links ins Zentrum, die Mateju per Kopf aus vollem Lauf zum 1:1 verwertet (29.). Die Aquilotti bleiben dran, Salvatore Esposito eröffnet auf rechts für den Torschützen, dessen Flanke Bandinelli grätschend über das Tor von Adamonis legt (32.). In der ersten Minute der Nachspielzeit versucht sich Salvatore Esposito von knapp außerhalb der FCS-Box per Drehschuss, der noch leicht zur Ecke abgefälscht wird (45+1.). Auf der anderen Seite fasst sich Kofler ein Herz, doch Chichizola ist auf der Hut (45+3.). Dann ist Halbzeit.

Beide Teams gehen unverändert in den zweiten Spielabschnitt, erneut kommt der FC Südtirol konkreter aus der Kabine: Praszelik mit der Flanke von der rechten Seite, am ersten Pfosten lauert Odogwu, legt seinen Versuch jedoch knapp vorbei (49.). Nach ca. einer Stunde Spielzeit sehen die Zuschauer im Drusus-Stadion die beste Phase der Gastgeber, eine maßgenaue Flanke von Molina von links findet am zweiten Pfosten den freistehenden Merkaj, der per Kopf jedoch Zentimeter danebenzielt (63.). Nur eine Minute später ist es Belardinelli nach einer identischen Spielsituation, der seinen Kopfstoß nicht im Tor unterbringen kann (64.). In der Folge kommen die Aquilotti wieder etwas besser auf, Mateju findet im Rahmen eines Konters Pio Esposito in der Box – dieser kann das Zuspiel mit dem Oberschenkel kontrollieren und zieht mit rechts ab, bekommt seinen Schuss jedoch aus bester Position nicht auf das FCS-Gehäuse. In Minute 72 kommt es nach über viermonatiger Verletzungspause (sein letztes Spiel bestritt er am 19.10.24 gegen den Pisa Sporting Club, 1:2) zum vielumjubelten Comeback von Kapitän Fabian Tait, er ersetzt in Kofler einen weiteren Südtiroler. In der Schlussphase drücken die Gäste ordentlich, kommen jedoch nicht mehr zu richtig zwingenden Torchancen. Die letzten nennenswerten FCS-Möglichkeiten haben Belardinelli – nach Vorarbeit von Pyyhtiä und El Kaouakibi, sein potenter Diagonalschuss verfehlt jedoch knapp sein Ziel (80.) – und Pyyhtiä – sein Abschluss fliegt haarscharf am linken Kreuzeck vorbei (90+2.) – es bleibt aber bei der Punkteteilung.

FC SÜDTIROL – SPEZIA CALCIO 1:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 3 Barreca (61. 2 El Kaouakibi), 17 Casiraghi © (72. 18 Pyyhtiä), 99 Praszelik (61. 20 Belardinelli), 28 Kofler (72. 21 Tait), 79 Molina; 33 Merkaj (83. 7 Rover), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 16 Lamanna, 5 Masiello, 6 Martini, 8 Mallamo, 9 Gori, 14 F. Davi, 23 Ceppitelli

Trainer: Fabrizio Castori

SPEZIA CALCIO (3-5-2): 23 Chichizola; 2 Wiśniewski, 55 Hristov ©, 77 Bertola; 37 Mateju (84. 7 Elia), 32 Vignali (65. Kouda), 5 S. Esposito, 25 Bandinelli (72. 29 Cassata), 13 Reca (72. 31’ Aurelio): 9 F.P. Esposito, 17 Colak (65. 20 Di Serio)

Auf der Ersatzbank: 66 Gori, 4 Ferrer, 8 Nagy, 36 Candelari, 44 Benvenuto, 65 Giorgeschi, 82 Djankpata

Trainer: Luca D’Angelo

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Ayroldi (Molfetta) | Assistenten: Federico Votta (Moliterno) & Tiziana Trasciatti (Foligno) | Vierter Offizieller: Andrea Calzavara (Varese)

VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo) | AVAR: Luigi Nasca (Bari)

TORE: 1:0 Odogwu (26.), 1:1 Mateju (29.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Chichizola (SPE | 25.), Pietrangeli (FCS | 56.), Hristov (SPE | 71.), Cassata (SPE | 79.)

ANMERKUNGEN: teils heiterer Abendhimmel, Temp. um 8-9°C, Rasen in gutem Zustand.

3.232 Zuschauer, davon 392 Gästefans. | Eckenverhältnis: 2-6 (2-3) | Nachspielzeit: 3min/4min