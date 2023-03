Wieder ein Sieg: Wierer triumphiert in Östersund beim Massenstart

Östersund – Dorothea Wierer ist auch am Sonntag im Massenstart zur Höchstform aufgelaufen. Südtirols Top-Biathletin fuhr mit ihrer zweiten Glanz-Vorstellung in Östersund ihren dritten Saisonsieg ein, berichtet SportNews.bz.

Wierer zeigte von Anfang an ein perfektes Rennen. Am Ende kam sie nur zehn Sekunden hinter der bisher führenden Julia Simon und fast zeitgleich mit deren Teamkollegin Lou Jeanmonnot zum letzten Schießen. Simon zielte als Erstes auf die Scheiben, doch die Gesamtweltcup-Führende verfehlte beim allerletzten Schuss das Schwarze. Diese Chance nutzte die 32-jährige Niederasnerin in gekonnter Manier: Sie räumte blitzschnell alle Scheiben ab und übernahm die Führung.

Bereits am Donnerstag im Einzel hatte Wierer in Schweden ein perfektes Rennen gezeigt.

Wierer ließ im Massenstart nicht nur Jeanmonnot (+3,1 Sekunden) und Simon (+12,6) hinter sich, auch in der Gesamtwertung überholt sie durch ihren Triumph am Sonntag Lisa Vittozzi und liegt nun auf Rang zwei. Vittozzi musste sich beim Massenstart mit Rang 18 begnügen.

Stark war auch die Vorstellung von Hannah Auchentaller, die bei ihrem erst zweiten Massenstart auf dem starken 22. Platz landete. Am Donnerstag hatte die Antholzerin mit Rang 17 ihr bis dato bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren.