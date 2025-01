Wieder Premierensiegerin im Juniorenweltcup

Von: mk

Umhausen – Beim Juniorenweltcup im Naturbahnrodeln gibt es im dritten Rennen der Saison die dritte Siegerin. Lotte Mulser feierte am Sonntag in Umhausen ihren ersten Sieg.

Mit einem Vierfachsieg für Italien ist der Juniorenweltcup auf der berüchtigten „Grantau“-Bahn zu Ende gegangen. Lotte Mulser (ITA) setzte sich mit einer Gesamtzeit von 2.29,59 Minuten dank Bestzeit im ersten Lauf knapp gegen Jenny Castiglioni (ITA/+0,10 Sekunden) durch, auf Rang drei landete die Siegerin von Passeier, Tina Stuffer (ITA/+0,97), Vierte wurde mit Nina Castiglioni (ITA/+2,02) die Siegerin des Auftaktrennens in Winterleiten (AUT). Für Mulser ist es der erste Sieg im Juniorenweltcup.

Der Kampf in der Gesamtwertung im Einsitzer der Damen bleibt extrem spannend, vor dem letzten Rennen in Laas führt Mulser mit 255 Punkten, vor Jenny Castiglioni (240), Stuffer (225) und Nina Castiglioni (220).

Vorentscheidung bei Herren

Im Einsitzer der Herren festigt Alex Oberhofer (ITA) mit dem dritten Sieg im dritten Rennen seine Vormachtstellung. Auf der 955 Meter langen Bahn fuhr er in beiden Läufen Bestzeit und deklassierte in 2.25,83 Minuten die Konkurrenz. Mit einem Rückstand von1,39 Sekunden landete Vid Kralj (SLO) auf Platz zwei, vor Anton Gruber Genetti (+1,56). In der Gesamtwertung ist damit eine Vorentscheidung gefallen, Oberhofer führt mit dem Maximum von 300 Punkten, vor Vid Kralj (230) und Ziga Kralj (215). Beim Finale reicht Oberhofer ein dritter Platz für den Gesamtsieg.

Im Doppelsitzer feierten die Italiener Anton Gruber Genetti/Jakob Gruber Genetti am Samstag ihren zweiten Saisonsieg, vor den Polen Konrad Plonka/Nikolas Dawidowski und Wojciech Kwiecinski/Patryk Hudy. Gruber Genetti/Gruber Genetti liegen in der Gesamtwertung mit 285 Punkten in Führung, vor Kwiecinski/Hudy (225) und Plonka/Dawidowski (220).

Das Finale des Juniorenweltcups 2024/2025 steigt am 1./2. Februar in Laas, die Junioren Europameisterschaften in Latsch folgen am 15./16. Februar.