Wien künftig Teil der European Marathon Classics

Von: apa

Bei seiner 43. Auflage am 19. April wird der Vienna City Marathon erstmals Teil der neu geschaffenen European Marathon Classics (EMC) sein. Wie die Veranstalter am Mittwochabend bei der Präsentation im Schloss Schönbrunn bekanntgaben, ist der VCM künftig in eine Serie acht “ikonischer Stadtmarathons” quer durch Europa zu einer gemeinsamen Herausforderung eingebettet. “Eine Distanz. Acht Städte. Viele Kulturen – und eine gemeinsame europäische Idee”, lautet das Motto.

Neben Wien gehören auch die Bewerbe in Rom, London, Madrid, Kopenhagen, Warschau, Lissabon und Frankfurt der EMC an. Für Hugh Brasher, Event Director des London Marathons und einer der Initiatoren, verkörpert die Serie den “Anspruch, Europa gemeinsam zu entdecken und dabei Grenzen zu verschieben – sowohl geografisch als auch philosophisch”.

“Wir sind stolz, Mitbegründer der European Marathon Classics zu sein. Ganz besonders freut es uns, dass wir den Start dieser Serie in Wien durchführen durften”, sagte Kathrin Widu, Geschäftsführerin der VCM Group. “Die Zusammenarbeit großer europäischer Marathons schafft eine inspirierende Herausforderung für die Laufcommunity und soll noch mehr Menschen für das Laufen begeistern.”

Van der Bellen: Marathon “klassische europäische Idee”

“Die European Marathon Classics heben unsere strategische Ausrichtung auf eine neue Ebene. Wir sind damit über Österreich hinaus Teil eines starken internationalen Projekts”, betonte Dominik Konrad, Geschäftsführer der VCM Group. “Laufen erlebt besonders bei jungen Menschen einen starken Aufschwung. Die European Marathon Classics verbinden klassische Ideen mit der Energie einer jungen Generation.” Der Abend in Schönbrunn wurde mit einer Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet.

Er wies darauf hin, dass viele der wichtigsten Innovationen und Ideen wie die liberale Demokratie, der Buchdruck, Penicillin und das Internet aus Europa stammen und fügte hinzu: “Auch der Marathon ist eine klassische europäische Idee, die Millionen Menschen auf der Welt inspiriert.” Auch Marathon-Legende Eliud Kipchoge meldete sich zu Wort: “Es ist großartig, dass acht Städte für dieses aufregende Projekt zusammenarbeiten. Es bedeutet viel für mich, dass diese Bekanntgabe in Wien erfolgt, wo ich die Marathondistanz unter zwei Stunden gelaufen bin und gezeigt habe: ‘No human is limited’.”

Medaille mit persönlicher Geschichte

Das EMC-Logo ist von farbigen, dynamischen Kreisen geprägt, jeder steht symbolisch für einen Marathon. Und weil man auch für Erweiterungen offen ist, sind es derer zehn. Präsentiert wurde zudem die EMC-Medaille, die Läuferinnen und Läufer nach dem fünften erfolgreich absolvierten Rennen überreicht bekommen. Auf der Rückseite lassen sich magnetische, runde Sammlermünzen einsetzen, die jeweils für einen der acht Marathons stehen.

Die kostenlose Registrierung für die EMC ist ab sofort unter www.europeanmarathonclassics.eu möglich, nicht nur künftige, sondern auch historische Resultate werden anerkannt. Letztere können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in ihrem Profil ergänzen. Eine Zeitbegrenzung für das Sammeln der fünf Marathons gibt es nicht.