Wiesberger fixiert in Belek Comeback bei Majors

Von: apa

Bernd Wiesberger, vor einer Woche überraschend Sieger der China Open in Shanghai, hat am Sonntag beim DP-World-Tour-Turnier in Belek den geteilten 13. Rang belegt. Er schloss mit einer 71er-Runde und gesamt 284 Schlägen ab und blieb damit vier unter Par. Noch wichtiger war der Top-3-Rang im Asian Swing, womit der Golf-Profi nach über fünf Jahren erstmals wieder die Startberechtigung bei einem Major-Turnier hat. Er wird bei der PGA Championship vom 14. bis 17. Mai antreten.

Sein bisher letztes Major-Turnier bestritt der 40-jährige Burgenländer 2019, als er bei der Open Championship 32. wurde. Das bisher beste Grand-Slam-Resultat erreichte Wiesberger 2014 bei der PGA Championship als 15. Der Sieg in Belek ging an den Schweden Mikael Lindberg mit zehn unter Par vor Daniel Rodrigues (POR) und Guido Migliozzi (ITA/jeweils 8 unter Par).

Für Wiesberger war das Majors-Comeback vor Turnierbeginn freilich ein Ziel. “Der Golfplatz kommt mir ganz gut entgegen. Nicht allzu lang, aber relativ präzise muss man sein, was meinem Spiel entgegenkommt”, hatte er im ORF-Interview gemeint. Seine Saisonplanung konnte er dank des Shanghai-Erfolgs, seinem neunten auf der Tour, schon leicht adaptieren, nun darf er wieder auf der ganz großen Bühne, exakt im Aronimink Golf Club in Newton Square (Pennsylvania), abschlagen.