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Der neunte große Turniersieg für Bernd Wiesberger

Wiesberger gewinnt China Open mit drei Schlägen Vorsprung

Sonntag, 26. April 2026 | 11:07 Uhr
Der neunte große Turniersieg für Bernd Wiesberger
APA/APA/CN-STR/-
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Von: apa

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Sonntag die China Open der Golfprofis gewonnen. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui. Der Spanier hatte vor der “back nine” schon drei Schläge vor Wiesberger geführt. Für den ist es der neunte Titel auf der kontinentalen Tour, der erste nach knapp fünfjähriger Pause.

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