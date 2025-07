Wilder 2:0-Sieg von PSG über Bayern im Club-WM-Viertelfinale

Von: apa

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat das Fußball-Club-WM-Viertelfinale gegen Bayern München mit 2:0 (0:0) gewonnen. In einer temporeichen Partie in Atlanta erzielten Désiré Doué (78.) und Ousmane Dembélé (96.) die Treffer. Nach einem üblen Foul von Willian Pacho und einem Ellbogencheck von Lucas Hernandez mussten beide mit Rot vom Platz und die Pariser die letzten Minuten zu neunt bestreiten. PSG trifft im Halbfinale am Mittwoch auf Real Madrid oder den BVB.

Für Thomas Müller, der bei den Münchnern im Finish eingewechselt wurde, war es der letzte Auftritt für seinen Stammverein. Als Schock für die Bayern kam der Ausfall von Jamal Musiala daher, der sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wohl eine schwere Verletzung des linken Beins zuzog. Der Verdacht ging in Richtung Bruch, nachdem sich Musiala das Bein komplett verdreht hatte. Müller bezeichnete die Verletzung von Musiala als sehr bitter. “Es ist ja nicht nur so, dass wir wie Roboter nebeneinander leben, sondern wir haben auch persönliche Beziehungen.”. Zum Ausscheiden meinte er: “Wir waren so fokussiert auf das Weiterkommen hier, und jetzt ist es eben so ausgegangen. Das müssen wir erst mal verarbeiten.”

Bayern ebenbürtig, PSG machte die Tore

Bayern schaffte es in der ersten Hälfte, das Geschehen oft weit in die Hälfte von PSG zu verlagern. Eine treibende Kraft war ÖFB-Spieler Konrad Laimer, der auf der rechten Seite unermüdlich Kilometer abspulte. Später wechselte der Salzburger wegen einer Verletzung bei Josip Stanisic auf die linke Seite. Die Franzosen hatten ebenfalls ihre Momente, die besten Möglichkeiten verzeichnete gegen Ende der Spielhälfte trotzdem Bayern durch einen Kane-Kopfball (38.) und einen Musiala-Schuss (40.). Kurz danach verletzte sich der DFB-Teamspieler nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma.

Chancen gab es auch nach der Pause auf beiden Seiten, doch gerade den beiden Schlussmännern war es zuzuschreiben, dass die Torsperre so lange bestehen blieb. So rettete Donnarummas Widerpart Manuel Neuer knapp nach dem Seitenwechsel gegen Bradley Barcola (49.) exzellent. Bayerns Michael Olise schoss in der 66. Minute über das Tor. In der 74. Minute hatte Neuer Glück, als er den Ball weit vor dem Tor vertändelte, doch Dembélé verfehlte das leere Tor. Ein paar Minuten später bezwang Doué Neuer mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze. Ein Kopfballtreffer von Kane in der 87. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Beim finalen 2:0 durch Dembélé ließ sich die Bayern-Abwehr zu leicht ausspielen.