Wölfe bringen sich erneut selbst um die Früchte eines guten Spiels

Bruneck – Nach der erfolgreichen Woche mit den 3 Siegen in den 3 direkten Duellen sowie der Derbyniederlage treten die Wölfe auswärts bei Olimpija Ljubljana an. Das Personalkarussell bei den Schwarz-Gelben dreht sich munter weiter, Jason Jaspers muss auf Akeson, Frycklund (gesperrt), Traversa (verletzt) und Petan (immer noch werdender Vater) verzichten. Dafür kehrt Zanatta nach seiner Verletzungspause ins Lineup zurück, und auch Neo-Papa Svedberg ist heute wieder mit von der Partie. Das dezimierte Lineup wird durch De Lorenzo Meo und Hasler verstärkt.

Die Wölfe erwischen einen Traumstart: Nur elf Sekunden nach dem Eröffnungsbully lässt Davide Conci zwei Verteidiger stehen und überlistet Lukas Horak im Tor der Grünen Drachen, die erste Spielaktion bringt den Wölfen somit die 0:1-Führung. Ljubljana versucht zu reagieren, ein Abschluss aus seitlicher Position segelt am langen Pfosten vorbei. Ansonsten sind Chancen für die Hausherren eher Mangelware, hinten können sie sich oft nur durch unerlaubte Weitschüsse befreien. Doch dann kommt Ljubljana plötzlich zu einer Großchance, Ziga Pance kommt direkt vor Pasquale völlig allein an die Scheibe, schießt aber knapp am Tor vorbei. So bleibt es beim 0:1 nach 20 Minuten.

Der zweite Spielabschnitt beginnt erneut mit einem Abschluss von Davide Conci, diesmal ist Horak aber zur Stelle. Auf der anderen Seite blockt Pasquale mit den Schonern einen Slapshot von Gregorz. Bei einer Hereingabe von Svedberg in den Rücken von Horak verpasst Lacroix das 0:2 um wenige Zehntelsekunden. Ein Unterzahlspiel nach Strafe gegen Andersen spielen die Wölfe souverän herunter. Wenig später schlagen die „Grünen Drachen“ aber trotzdem zu: Bei einem Konter düpiert Lavoie die Puschtra Abwehr mit einem Querpass auf Arvin Atwal, und der Ex-Wolf hämmert den Puck zum 1:1-Ausgleich unter die Querlatte. Anschließend gilt es eine weitere brenzlige Phase zu überstehen. Nach einem Stockschlag von Purdeller können die Slowenen erneut 2 Minuten lang mit einem Mann mehr spielen, die Wölfe lassen aber keine ernsthaften Torchancen zu. Die Partie verliert nun etwas an Schwung, und beim Stand von 1:1 geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Nach der Pause starten die beiden Teams vorsichtig in den Schlussabschnitt, „Gegentreffer vermeiden“ lautet die Devise. Nach einem Foul von Gregorz dürfen auch die Schwarz-Gelben erstmals in Überzahl spielen, lassen aber trotz optischer Überlegenheit die Kaltblütigkeit im Abschluss vermissen. Nach einem Puschtra Puckverlust im Angriffsdrittel zieht Mahkovec allein übers ganze Feld, HCP-Goalie Eddie Pasquale bleibt aber Sieger. Das Spiel dümpelt nun etwas vor sich hin. Erst in der 53. Minute wird es wieder spannend: Sabolic übertölpelt zwei HCP-Verteidiger und lupft den Puck aus kurzer Distanz zuerst an den Pfosten und von dort ins Tor. Die Wölfe stemmen sich gegen die drohende Niederlage, zwei Minuten vor Schluss nimmt Jason Jaspers nach einem Timeout den Tormann vom Eis, jedoch erfolglos – die Auswärtsniederlage gegen den direkten Tabellennachbarn ist somit besiegelt.

Bereits am Freitag wartet mit dem EC KAC der nächste Brocken auf die Puschtra Wölfe. Die Klagenfurter reisen nach der heutigen Machtdemonstration im Kärntner Derby (8:0 gegen Villach) sicherlich mit breiter Brust ins Pustertal.