Wölfe das erste Mal ohne Gegentor

Dornbirn/Bruneck – Erster ICE-Auftritt der Wölfe bei den Dornbirn Bulldogs und es geht um wichtige Punkte. Beide Teams „kratzen“ unterhalb des Playoff-Striches herum und wollen mit einem Sieg aufschließen. Trainer Helminen kann seine beste Mannschaft aufbieten und lässt das Lineup vom Linz-Sieg unverändert. Die Hausherren kommen von einer längeren Negativserie, siegten zuletzt jedoch sensationell beim „Primus“ Laibach.

Für den Traumstart sorgt die spielstarke Linie mit Stukel/Hannoun/Gerlach. Letzterer erzielt nach 1:15 Min. die Führung für die Gäste, die das Spielgeschehen auch in der Folge im Griff haben. Feld- und Chancenvorteile liegen eindeutig beim HC Pustertal, Caruso & Co. hinten nicht viel zu. Ein Pustertal-Powerplay nach etwa 15 Minuten bringt außer einem Solo von Willcox nicht viel ein, die Gäste bleiben aber am Drücker. Die kleinste Führung zum ersten Pausentee ist somit hoch verdient.

Auch im zweiten Abschnitt geht es in der Tonart weiter: die Wölfe drücken, unter anderem beim zweiten Powerplay. Carey lässt den Pfosten klingeln – es bleibt aber weiterhin beim knappen 1:0. Einen der wenigen Konter der Bulldogs bremst Glira gekonnt aus. Zur Hälfte des Spiels kommt dann endlich die verdiente Belohnung für das beherzte und abgeklärte Auftreten: das 2:0 durch Mike Caruso fällt im richtigen Moment, vielleicht ist der Schuss von einem Teamkollegen leicht abgefälscht. In den letzten Minuten des Mittelabschnittes macht Dornbirn etwas mehr „auf“, weshalb sich ein munteres Spiel entwickelt. Die beiden Goalies sind zur Stelle, große Aufreger gibt es – durchaus im Sinne der Wölfe – kaum mehr. Es bleibt beim 2:0 nach 40 Minuten.

Auch das dritte Überzahlspiel des Matches nützt Pustertal nicht für die Vorentscheidung. Das Spiel plätschert dahin und Dornbirn versucht nun etwas mehr Druck auf den Kasten von Sholl zu produzieren. Just in dieser Situation zaubert das Trio Stukel/Hannoun/Gerlach eine Kombination aus dem Ärmel, das die Partie entscheidet – 3:0 in der 48. Minute! Nun versucht Dornbirn nochmal das gesamte Potential nach Vorne zu werfen, die HCP-Hintermannschaft im Verbund mit Sholl ist sattelfest genug, um den Sieg ungefährdet nach Hause zu bringen. Die „Zugabe“ zum 4:0 trägt (einmal mehr, sein 9. Saisontor) die Handschrift von Jakob Stukel. Tomas Sholl hält seinen Kasten sauber, die Wölfe entführen nach guter Leistung ungefährdet die Punkte aus dem „Ländle“!

Die Wölfe kehren on der Nacht vom Freitag auf den Samstag in das Pustertal zurück, und steigen am Sonntag in den Teambus, um dem KAC die Ehre zu erweisen. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr, in der Messehalle sind (noch) keine Zuschauer zugelassen. In Österreich soll in den nächsten Tagen die Rückkehr der Fans zu den Sportveranstaltungen genehmigt werden, in Italien gilt bekanntermaßen 60 % der Kapazität und 2G-Nachweis. Die nächsten beiden Heimspiele bestreiten die Wölfe am nächsten Wochenende: Freitag kommt Znojmo, Samstag Fehervar in die Intercable Arena.