Wölfe feiern Arbeitssieg im „Tiroler Derby“

Von: ka

Bruneck – Der HCP will an den erfolgreichen Jahresauftakt mit dem Heimsieg gegen Asiago anknüpfen und im „Tiroler Derby“ gegen die Innsbrucker Haie weitere wertvolle Punkte im Rennen um die besten Preplayoffplätze sammeln. Beim HCP fehlen die Verteidiger Luca Zanatta (verletzt) sowie Viktor Svedberg, der zum dritten Mal Nachwuchs erwartet, das Tor hütet erneut Eddie Pasquale. Beim HC TIWAG Innsbruck fehlen Stammtorhüter Evan Buitenhuis, um den sich Wechselgerüchte ranken, sowie Nick Welsh in der Verteidigung und die Stürmer Klassek und Bauer. Zwischen den Pfosten steht der talentierte Jakob Brandner, der vor Kurzem aus der Alps Hockey League (Celje) zu den Haien gestoßen ist und sogleich mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam machte.

Der HCP übernimmt gleich die Initiative in diesem Spiel, in der 4. Minute muss der junge Jakob Brandner sein ganzes Können auspacken um einen Schuss von Andersen im Nachsetzen zu parieren. Nach der Startoffensive kommt jedoch durch einige (kleinliche) Strafen das HCP Spiel ins Stocken und die Gäste gehen kurz vor Ablauf eines eineinhalbminütigen doppelten Überzahlspiels mit der ersten und einzigen ernsthaften Torchance durch Grasso mit 1:0 in Führung. Die Hausherren reagieren mit wütenden Angriffen, es fehlt jedoch die Präzision in den Spielzügen, so bleibt nach 10 Spielminuten ein Abschluss von Andergassen bei liegendem Goalie im Getümmel hängen und ein Hammer von Conci trifft 5 Minuten später nur die Maske von Brandner, weshalb es trotz spielerischer Überlegenheit des HCP beim 0:1 nach dem ersten Drittel bleibt.

Gleich zu Beginn des Mitteldrittels verpasst Findlay nach scharfem Pass von Akeson vor dem Tor den Tap-in, zwei Minuten später muss Pasquale bei einem 2 gegen 1 Gegenstoß gegen Corey Mackin seine ganze Klasse zeigen, um die Hausherren vor dem doppelten Rückstand zu retten. In der 27. Minute kann weder Andersen noch der nachrückende Brett Findlay einen tollen Querpass von Purdeller verwerten. Kurz darauf darf der HCP wieder einmal in Überzahl agieren, hier muss Pasquale aber zunächst ein Fastbreak des alleine durchgebrochenen Rassell neutralisieren und auf der anderen Seite setzt Lacroix einen Abstauber knapp am Tor der Haie vorbei. Wenige Minuten später gelingt den Wölfen dann doch der herbeigesehnte Ausgleich: in einer Drangphase schnappt sich Goalgetter Brett Findlay die verwaiste Scheibe, lässt Jakob Brandner aussteigen und schiebt zum vielumjubelten 1:1 ein. Bei diesem Spielstand geht es auch zum zweiten Pausentee.

Im Schlussdrittel drücken die Hausherren gegen die wacker kämpfenden Haie auf den Führungstreffer, Petan beißt sich in der Startphase jedoch aus kurzer Distanz erneut die Zähne an Brandner aus, ebenso wie kurz darauf Conci, der einen Querpass nicht eindrücken kann. In der 45. Minute scheitert dann auch Frycklund zunächst am starken Haie-Goalie, kurz darauf kommt er jedoch noch einmal an die Scheibe und hebt diese mit einem Kunstschuss aus spitzestem Winkel über die Schulter von Brandner ins kurze Eck – das ist der überfällige 2:1 Führungstreffer für den HCP. Die Gäste versuchen zwar zu reagieren, bringen jedoch wenig Zwingendes zustande und als Petan in der 54. Minute mit einem platzierten Wristshot auf 3:1 erhöht ist der Widerstand der Tiroler endgültig gebrochen. Den Schlusspunkt in der Partie setzt kurz darauf Jason Akeson, der in einer Fotokopie seines Treffers gegen Asiago bei einem versuchten Pass auf Tommy Purdeller über einen Ablenker eines gegnerischen Verteidigers das 4:1 erzielt.

Damit kann der HCP seinen kleinen Erfolgslauf nach Weihnachten mit dem dritten Sieg in Serie fortsetzen, weiter geht es am Sonntag um 18 Uhr mit dem abschließenden Höhepunkt der „Englischen Derbywoche“ beim Gastspiel in der Sparkasse Arena in Bozen. Angetrieben von einer zahlreichen Unterstützerschar (u. a. zwei Fanbusse der Rienzkurve) will der HCP als „David“ dem „Goliath“ HCB Südtirol ein Bein stellen und den ersten Südtiroler Derbysieg in dieser Saison feiern, auf geht’s Wölfe!

HC Pustertal – HC TIWAG Innsbruck 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Referees: HUBER A., PIRAGIC, Fleischmann, Hribar. | Zuschauer: 2.817

Goals HCP: 1:1 Findlay B. (32.), 2:1 Frycklund M. (45.), 3:1 Petan A. (54.), 4:1 Akeson J. (56.)

Goal HCI: 0:1 Grasso P. (6./PP2)