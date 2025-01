Wölfe starten mit Sieg ins neue Jahr

Von: ka

Bruneck – Das Jahr 2025 beginnt mit einem Klassiker aus Serie-A-Zeiten: HC Pustertal vs. Asiago Hockey. Heute kehrt Neo-Papa Alex Petan ins Lineup zurück, dafür fällt Cedric Lacroix der Legionärsbeschränkung zum Opfer. Da auch Luca Zanatta und Ivan Althuber fehlen, rotiert Jason Jaspers die Linien kräftig durch.

Die erste gute Torchance hat der Partie hat Tommy Purdeller nach einem schönen Zuspiel von Akeson, auf der anderen Seite feuert Nicolas Porco knapp übers Tor. Kurz darauf zaubert sich Findlay im Alleingang vors Tor, scheitert dann jedoch aus nächster Nähe an Fazio. Bei einem Miceli-Schuss, der im Slot liegen bleibt, muss Eddie Pasquale zum ersten Mal ernsthaft eingreifen. Einen Gschliesser-Schlenzer entschärft Fazio mit der Fanghand, auch ein Wraparound von Findlay bleibt folgenlos, und ein verdeckter Blueliner von Gazzola rauscht knapp am Tor vorbei. Nach einer kurzen Druckphase der Gäste haben die HCP-Cracks gleich mehrmals den Führungstreffer auf der Schaufel (Purdeller aus mittlerer Distanz, Petan im Slot und Frycklund nach einem Rebound). In der 18. Minute fälscht Jason Akeson mit der Schaufelspitze beinahe zum 1:0 ab, der Puck kullert aber knapp am Pfosten vorbei. Eine halbe Minute vor Schluss muss Viktor Svedberg wegen Beinstellens in die Kühlbox, bis zur Pausensirene passiert aber nichts mehr und so muss der HCP den zweiten Abschnitt mit einem Mann weniger beginnen.

Im Unterzahlspiel zu Beginn des zweiten Drittels lassen die Wölfe bis auf eine Saracino-Chance wenig Zählbares zu. Im Gegenzug zieht Kapitän Raphi Andergassen bei einem Alleingang gefährlich vor den Kasten der Vizentiner. Im Anschluss wird das Spiel etwas zerfahren, auch weil das Schiedsrichtergespann eine äußerst generöse Linie fährt und bei einem guten Dutzend Fouls die Pfeife stecken lässt. Gegen Mitte des Drittels entzünden sich nach einem Gschliesser-Check an Misley die Gemüter. Nun ist wieder Feuer in der Partie, zuerst scheitert Turnbull bei einem Breakaway an Pasquale, nur Sekunden später rettet Fazio in einer identischen Situation gegen Alex Petan. Bei einem Asiago-Konter wird Rigoni perfekt von Magnabosco bedient und feuert aus nächster Distanz aufs Puschtra Tor, aber Pasquale ist zur Stelle. Der Treffer fällt Sekunden später auf der anderen Seite, Tyler Coulter setzt sich allein gegen zwei Asiago-Defender durch und bringt in Goalgetter-Manier die ausverkaufte Intercable-Arena zum Beben. Die letzten fünf Minuten gehören ganz den Wölfen, die nun ordentlich Druck machen und ein ums andere Mal aufs gegnerische Tor feuern, aber es bleibt beim 1:0 nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel werfen die Gäste vom Hochplateau der Sieben Gemeinden erwartungsgemäß alles nach vorne, der groß aufspielende Carter Turnbull taucht gleich zweimal gefährlich vor Eddie Pasquale auf. Auch Nick Saracino gelingt beinahe der Ausgleichstreffer, er verzieht den Puck bei einem Alleingang jedoch um wenige Zentimeter. Die Wölfe legen nun einen Gang zu, in der 44. Spielminute lässt Fazio einen Akeson-Schuss nach vorne abprallen und Daniel Glira stellt mit einem Abstauber auf 2:0 für die Schwarz-Gelben. Wenig später trifft Assistgeber Akeson in Überzahl nur den Pfosten. Die Wölfe sind nun darauf bedacht, den Spielstand zu verwalten. Dies gelingt jedoch nur bedingt, in der 45. Spielminute nimmt es die HCP-Abwehr etwas zu locker und so hat Angelo Miceli nach Gazzola-Pass alle Zeit der Welt, Maß zu nehmen und Eddie Pasquale mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zu überwinden und zum 2:1 zu verkürzen. Die HCP-Cracks lassen sich davon aber nicht beirren, drei Minuten vor Schluss wirft sich Misley in eine Hereingabe von Akeson auf Purdeller und fälscht den Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, und so steht es 3:1. Asiagos Neo-Trainer Giorgio De Bettin (Ron Fogarty hat vor wenigen Tagen seine Zelte am Vizentiner Hochplateau abgebrochen) nimmt seinen Torhüter zwei Minuten vor Schluss vom Eis, doch vergeblich. Der HC Pustertal belohnt sich mit einem wohltuenden Heimsieg und drei Punkten.

Die Zeit „zwischen den Jahren“ bietet traditionell wenig Zeit zum Feiern, denn bereits übermorgen (Freitag) geht es mit Feiertagshockey weiter. Um 19:45 Uhr tritt der HC Innsbruck in Bruneck an. Auf geht’s Wölfe, kämpfen und siegen!