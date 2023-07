Women’s run Brixen: Gemeinsam gegen Gewalt

Brixen – Der größte Frauenlauf Südtirols geht in die elfte Runde: Am 1. September 2023 findet der Women’s Run in Brixen statt. Alle Frauen sind herzlich willkommen. Die Strecke kann laufend, gehend, mit Kinderwagen oder im Rollstuhl zurückgelegt werden. Bis Ende Juli ist die Einschreibegebühr noch vergünstigt.

In ein Farbenmeer wird sich am Freitag, den 1. September der Brixner Domplatz verwandeln, wenn die Teilnehmerinnen die vier Kilometer lange Strecke durch die Brixner Altstadt zurücklegen – ganz ohne Zeitnehmung, ganz ohne Startnummern, ganz ohne Altersbegrenzung. Das Organisationskomittee des ASV Brixen Dolomiten Marathon arbeitet derzeit auf Hochtouren, um das ambitionierte Ziel, tausend Frauen für die Teilnahme zu motivieren, zu erreichen.

„Über 900 Frauen waren im Jahr 2019 am Domplatz mit dabei. Die Pandemie hat uns dann zu einer Verringerung der Anzahl auf 500 gezwungen. In diesem Jahr möchten wir den Domplatz wieder füllen und tausend Frauen am Start dieses Solidaritätslaufes sehen“, so Christian Jocher, Präsident der Veranstaltung. Dabei sein ist alles – das ist auch in diesem Jahr wieder das Motto des Women’s run Brixen, der als Rahmenprogramm des Brixen Dolomiten Marathon vor elf Jahren ins Leben gerufen wurde. „In diesem Jahr findet der Marathon nicht statt, der Women’s run steht erstmals auf eigenen Beinen“, so Jocher.

Auch Frauen, die keine Läuferinnen sind, sind herzlich willkommen und können die Strecke spazierend – aber vor allem lachend – zurücklegen. Einzige Prämisse zur Teilnahme ist das einheitliche T-Shirt, das den Teilnehmerinnen gemeinsam mit einem Goodie-Bag vor dem Start ausgehändigt wird. Das Funktionsshirt kommt in diesem Jahr aus Frauenhand und zwar aus dem Hause „SHER“, einem Südtiroler Start-UP, das sich auf Sportbekleidung für Frauen spezialisiert hat.

Gemeinsam gegen Gewalt

Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Verwandte und Bekannte nehmen für den guten Zweck am Solidaritätslauf teil. Ein Drittel der Teilnahmegebühren wird gespendet – an die Organisation „es geat di a un – tocca a te“, die Frauen in Gewaltsituationen unbürokratisch und schnell unter die Arme greift. Gemeinsam setzen die Teilnehmerinnen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Frauen laufen für Frauen – das Programm

Um 18.30 Uhr geht es los mit dem traditionellen Warm Up mit Alexa Bernardi auf der Bühne am Domplatz. Um 19.00 Uhr fällt der Startschuss für den elften „Women’s run Brixen“. Von 16.00 bis 19.00 Uhr können sich die Kinder beim „Kids Bike Parcour“ austoben. Der Abend ist auch nach der sportlichen Aktivität nicht zu Ende: Am Domplatz erwartet die Teilnehmerinnen Food und Drinks, sowie die Brixner Band „Grandma’s rocking chair“, die zum Tanzen und Party machen animieren wird. Die Einschreibungen für den „Women’s run Brixen“ sind geöffnet und können via Mail an start@womensrun.it gesendet werden.

Auch Nachmeldungen vor Ort sind möglich. Weitere Informationen gibt es auf www.womensrun.it.