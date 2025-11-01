World Series geht erstmals seit 2019 in siebentes Spiel

Von: APA/sda/Reuters

Die World Series im Baseball geht erstmals seit 2019 in ein entscheidendes siebentes Spiel. Titelverteidiger Los Angeles Dodgers erzwang den Showdown in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) am Freitag mit einem 3:1-Auswärtssieg über die Toronto Blue Jays. Die Kalifornier konnten sich vor allem auf ihren starken Pitcher Yoshinobu Yamamoto verlassen. Das siebente Finalspiel steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1.00 Uhr MEZ) erneut in Toronto.

Mit einem neuerlichen Titelgewinn wären die Dodgers das erste Team seit den New York Yankees im Jahr 2000, das die World-Series-Trophäe erfolgreich verteidigt. Toronto hofft auf den dritten MLB-Titel nach den beiden aufeinanderfolgenden Triumphen 1992 und 1993.