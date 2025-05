Xabi Alonso wird Trainer bei Real Madrid

Von: APA/dpa

Keine 24 Stunden nach dem emotionalen Tränenabschied von Carlo Ancelotti aus dem legendären Estadio Santiago Bernabéu hat Real Madrid die lange erwartete Nachricht verkündet: Xabi Alonso kehrt zu den Königlichen zurück. Diesmal als Trainer, diesmal als Nachfolger des hochdekorierten Italieners, unter dem er früher bei Real gespielt hatte. “Xabi Alonso ist eine der größten Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs”, priesen die Madrilenen ihren berühmten Ex-Profi.

Vorgestellt wird Alonso am Montag um 12.30 Uhr in der Ciudad Real Madrid. Vorher werde Präsident Florentino Pérez den ehemaligen Trainer von Bayer Leverkusen zum offiziellen Akt des Vertragsabschlusses empfangen, hieß es. Sein Arbeitspapier wird bereits ab 1. Juni gültig sein. Der 43-Jährige wird die Mannschaft um Superstars wie Ex-Weltmeister Kylian Mbappé und den Österreicher David Alaba bereits bei der Club-Weltmeisterschaft betreuen. Sein neuer Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.

Über Ablösedetails nichts bekannt

Alonsos Arbeitspapier bei Leverkusen wäre noch ein Jahr gültig gewesen. Über die Details des Transfers wurde nichts bekannt. Berichten zufolge soll die Ablöse zwischen 12 und 15 Millionen Euro liegen. Laut “Kicker” sei aber offen, welcher Anteil davon wirklich bei der Werkself hängenbleibt. Bei Bayer soll Berichten zufolge der Niederländer Erik ten Hag bereits der Auserwählte sein, der auf den spanischen Star-Coach folgt.

Mit den Leverkusenern hatte Alonso in der Saison 2023/24 die Meisterschaft gewonnen und den DFB-Pokal, zudem stand Bayer im Finale der Europa League. Er hatte das Team im Oktober 2022 übernommen und in der nationalen Spitze etabliert. In der vergangenen Bundesligaspielzeit schafften es die Leverkusener hinter Rekordmeister FC Bayern auf Platz zwei. Auch Real belegte in der Primera División hinter dem FC Barcelona den zweiten Rang.

Alonsos Trainerkarriere begann bei Reals U13

Alonsos Karriere als Trainer begann im Nachwuchsbereich von Real. In der Saison 2018/2019 coachte er die U13 und gewann gleich zwei Titel mit ihr. “Nun kehrt er als einer der besten Trainer der Welt zu Real Madrid zurück, nachdem er bei Bayer Leverkusen Geschichte geschrieben hat”, schrieben die Madrilenen.

“Nach monatelangen Gesprächen und Zweifeln über die Zukunft von Carlo Ancelotti hat sich der Verein schließlich für ein neues Projekt und eine Persönlichkeit entschieden, die taktisches Wissen, internationale Erfahrung und eine tiefe Verbundenheit mit dem Club vereint”, kommentierte die Sportzeitung “Marca”.

Alonso spielte 2009 bis 2014 für Real Madrid, ehe er zum FC Bayern wechselte. Er bestritt 236 Pflichtspiele im Dress der Königlichen. Sechs Titel zieren seine persönliche Real-Bilanz bisher, darunter die Champions League 2014 – Trainer damals: Ancelotti, der nun Teamchef von Brasilien wird.