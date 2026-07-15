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Führt Schlagers Weg in die Premier League?

Xaver Schlager vor Wechsel zu Glasner-Club Nottingham Forest

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 18:54 Uhr
Führt Schlagers Weg in die Premier League?
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Xaver Schlager steht laut einem Bericht des Sportportals “The Athletic” vor einer Unterschrift bei Oliver Glasners neuem Club Nottingham Forest. Wie am Mittwoch berichtet wurde, soll sich Österreichs Teamspieler für zwei Jahre samt Option an den Premier-League-Vertreter binden. Schlagers Vertrag bei RB Leipzig war mit Saisonende ausgelaufen, der Mittelfeldspieler ist damit ablösefrei zu haben. Der 28-Jährige spielte unter Glasner bereits von 2019 bis 2021 beim VfL Wolfsburg.

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