Young Star Purdeller bleibt

Von: mk

Bozen – Auf die Frage, welcher Spieler bei den Wölfen in der letzten Saison wohl am meisten eingeschlagen hat, fällt bei den meisten Befragten ein und derselbe Name: Tommy Purdeller. Wohl auch auf die Frage, über welche Vertragsverlängerung sich die Fans am meisten freuen würden, gab es letzthin Einigkeit. Nun darf der HC Pustertal und seine sportliche Leitung Vollzug melden: der „Young Star Award“ – Gewinner der Win2Day ICE Hockey League 2024/25, Tommy Purdeller, bleibt der Wölfe-Familie erhalten und unterschreibt vorzeitig für weitere zwei Jahre beim HCP.

Der Stürmer aus Montal in St. Lorenzen kam 2024, nach längerer Wanderschaft und Lernzeit zurück zu seinem Heimatverein. Der Red Bull Akademie samt ersten Erfahrungen im Profibereich (AlpsHL) folgten zwei Jahre in Nordamerika samt OHL-Titelgewinn mit den Petersborough Petes.

Auch an die Tür der Nationalmannschaft klopfte der Rechtsschütze an. Inzwischen gehört Purdeller zum Stammpersonal der Azzurri und konnte die Saison mit dem Aufstieg in die A-Gruppe krönen. Mit nicht weniger als 38 Skorerpunkten (inkl. überragender +/- Bilanz von +16, Team-Bestwert) und frechem Angriffshockey trug der inzwischen 21-jährige seinen Anteil zum Erreichen des Saisonziels des HCP bei, nun möchte „Tommy-Boy“, wie er von Streaming-Kommentator Thomas Laconi „getauft“ wurde, den nächsten Schritt machen.

“Liebe Puschtra, ich freue mich sehr, auch nächste Saison wieder das Trikot der Wölfe überstreifen zu dürfen. Die letzte Saison nach Hause ins Pustertal zurückzukehren und vor euch auflaufen zu dürfen – beim Verein, wo ich groß geworden bin – war sehr speziell für mich. Lasst uns alle zusammen auch in der kommenden Saison Spaß haben, viele Siege einfahren und so weit wie möglich kommen. Ich freue mich, den Weg mit euch zu gehen und wünsche allen einen tollen Sommer! Bis bald in der Arena”, erklärt Tommy Purdeller.

„Tommy war bei der Zusammenstellung der neuen Mannschaft von Beginn an einer unserer wichtigsten Bausteine. Er hat mit seinen 21 Jahren noch extrem großes Entwicklungspotenzial, weshalb es mich umso mehr freut, dass sich Tommy dafür entschieden hat, weiterhin beim HCP zu bleiben, um seine Entwicklung bestmöglich voranzutreiben“, so Jason Jaspers.