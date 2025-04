Zehnter Sieg in Folge für NBA-Topteam Oklahoma City

Von: APA/Reuters

Oklahoma City Thunder hat seinen Status als Topteam der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit dem zehnten Sieg in Folge untermauert. Die bereits für die Play-offs qualifizierte Mannschaft gewann am Montag (Ortszeit) ihr Heimspiel gegen die Chicago Bulls 145:117. Isaiah Joe (31 Punkte) und Shai Gilgeous-Alexander (27) führten die Gastgeber zum 63. Saisonerfolg in 75 Spielen. Einen wichtigen 104:98-Sieg feierten die Los Angeles Lakers gegen die Houston Texans.

Die Truppe um die Superstars LeBron James und Luka Doncic sicherten bei noch sieben ausstehenden Grunddurchgangsspielen Rang vier im Westen ab, Houston bleibt Zweiter hinter Oklahoma City. Die Top 6 jeder Conference schaffen den direkten Sprung ins Play-off.