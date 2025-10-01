Aktuelle Seite: Home > Sport > Zeitfahr-EM-Titel an Reusser und Evenepoel
Evenepoel auch im EM-Zeitfahren eine Klasse für sich

Zeitfahr-EM-Titel an Reusser und Evenepoel

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 16:57 Uhr
Evenepoel auch im EM-Zeitfahren eine Klasse für sich
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Schriftgröße

Von: apa

Die Schweizerin Marlen Reusser und der Belgier Remco Evenepoel haben sich rund eine Woche nach ihren WM-Titeln auch die EM-Goldmedaillen im Einzelzeitfahren gesichert. Reusser gewann am Mittwoch zum Auftakt der Radsport-Titelkämpfe in der Ardèche bei Starkwind über 24 km klar vor Mie Björndalen Ottestad (NOR) und Mischa Bredewold (NED). Die ehemalige WM- und EM-Dritte Christina Schweinberger wurde 40 Sekunden hinter den Podestplätzen Achte. Anna Kiesenhofer belegte Rang 20.

Der am vergangenen Sonntag in Kigali im WM-Straßenrennen zu Silber gefahrene Doppel-Olympiasieger Evenepoel setzte sich auf der flachen Strecke mit einem ansteigenden Schlusskilometer überlegen durch. Silber ging 43 Sekunden hinter dem Belgier an den ehemaligen Weltmeister Filippo Ganna aus Italien, Bronze an den Dänen Niklas Larsen. Österreicher waren im Elite-Zeitfahrerfeld wie auch schon bei der WM keine vertreten. In den Nachwuchsklassen gelang Tabea Huys in der U23 mit Platz acht das beste ÖRV-Ergebnis. Die hochkarätig besetzten EM-Straßenrennen gehen am Wochenende über die Bühne.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
45
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
44
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 